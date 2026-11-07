Ивана Николова: Борбите тепърва ще се задълбочават в демократическата партия в САЩ

Неочаквана голяма победа в САЩ, изненадващото е, че „Ню Йорк Таймс" си промениха методологията. Така че да занижат очакваните резултати за демократите, но се оказа, че надминаха всички очаквания, включително собствените си, каза в интервю пред БНР Ивана Николова, историк и преподавател в Софийския университет.

В Събота 150 тя коментира разгром на републиканците или триумф на демократите в САЩ.

„Като цяло още на първичните избори, където има по-концентриран електорат излязоха по-млади кандидати и по-необвързани и от двете партии. При републиканците имаше друга специфика, имаше намеса на Тръмп и изглежда, където се намеси, имаше най-голямо падение", каза още Николова.

Какъв трябва да бъде кандидатът за президент на демократите след 2 години зависи много от действията на демократите през следващите години?

„Да се има предвид, че тези избори за по-скоро огромна загуба за републиканците, отколкото огромна победа за демократите, които водиха много разделена кампания. Такъв тип разделение не е добре, за която и да е партия и за президентските избори. Демократите казаха - „ние спечелихме", центристите казаха - „ето ние спечелихме", а левицата - „ние печелим и трябва да изберем ляв кандидат". Тези борби тепърва ще се задълбочават в партията. Ако не направят нищо, това не е добре и следващите 2 години ще ги накаже американския народ", посочи Николова.

Ивана Николова коментира и дали ще има блокаж и припомни втория мандат на Обама и междинните избори 2014, когато демократите загубиха:

„Имаше абсолютен блокаж от републиканците. Това показа, че това е възможно и се блокира целият дневен ред на президента и остава безсилен. Сега не съм сигурна, че ще имат волята, но ще има разнобой между Конгреса и президента. Очаквам много политически борби, което за съжаление не е добре, нито за света, нито за американците, не случайно рейтингът към Конгреса е много нисък."