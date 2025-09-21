Евдокия Манева за водната криза: Трябва да кажа, че не съм оптимист

Такива чувствителни сфери като водоснабдяването, които засягат всеки човек, ги поверяваме в ръцете на политици, които в нашата страна са доста млада и доста неопитна професионална група. Съжалявам, че трябва да кажа, че не съм оптимист. Това каза бившият министър на околната среда и водите Евдокия Манева в предаването „Говори сега" по БНТ.

Кризата с безводието в момента по думите й е дежа вю от 2012 г. и мерките на държавата след наводнението в село Бисер, когато загинаха девет души, бяха разрушени много къщи. „Тогава имаше същия ажиотаж. Всички се тюхкаха, обещаваха, кълняха се, че всичко ще бъде наред, ще се поправят нещата. Тогава имаше много вода, сега няма вода. Тогава, като че ли се демонстрира, че осъзнават, че управлението на водите е лошо, че не може в 7 ведомства, разпокъсани различните сфери, в които се проявяват най-силно проблемите на водите, да нямат някакъв един орган, който да координира дейността. Това е изключително важен елемент от управлението. Тогава се Национален координационен съвет, промени се Законът за водите", припомни Манева.

Сега създаваният Борд по водите има задачата да успокои напрежението сред потърпевшите. „Това е един абсолютно безсмислен орган, особено със задачите, които са си поставили. Ние слушаме някакви невероятни неща. Двете задачи, които си поставят - до края на годината да преодолеят кризата и да предотвратят, просто са неизпълними. Няма как да се преодолее кризата. Единственото, което маже да се направи, са някакви кърпежи, за да се успокои напрежението в Плевен. Но не е само там", допълни Манева.

Един от проблемите на лошото управление на водите е лошото управление на ВиК дружествата. „Това са структури, които са много важни в съответните региони. Но там обикновено се назначават „наши хора", в резултат на което виждате какво е - няма проекти, не се знае къде са течовете, кражбите на вода. Не са си купили дори елементарна апаратура, за да знаят какво да правят, каква е последователността", посочи бившият министър на околната среда.

Още през 2000 г. е изработена първата Стратегия за управление на водите. „Още тогава са идентифицирани проблемите, знае се какво трябва да се направи, какви са приоритетите, всичко е остойностено. Някой да е чул отчет за свършеното от тогава, какво се е направило, какво е трябвало да се подобри? Има следваща стратегия - 2012 г. Има Стратегия за адаптация към измененията на климата - много важен документ, защото всички говорят, че България преминава в зоната на опустиняване и трябва да мислим за икономия на води. Не може да се реши проблемът, ако средната загуба на вода в страната е 60%", подчерта Евдокия Манева.

По думите й моделът на управление трябва фундаментално да бъде сменен и да има един координиращ орган, който да има правомощия. Това обаче не трябва да е МРРБ. „Там са ВиК-тата, допълни тя.

БНТ, „Говори сега"