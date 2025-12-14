Д-р Валентин Съйков: Основен риск е увеличаването на корупцията, кризата на държавността

Върховенството на закона е основна грижа на голяма част от българските граждани. Това каза д-р Валентин Съйков - председател на Гражданска инициатива „България 2050", в предаването „Говори сега" по БНТ.

Той представи резултатите от проучване за 10-те най-големи риска за България в следващите 10 години. Изследването е многоаспектно. Проучването е направено сред широк кръг от експерти от различни области - учени, представители на бизнеса, на неправителствени организации. „Ние ги оценяваме по два показателя - вероятност за сбъдване и сила на въздействие, ако се сбъднат", поясни д-р Съйков.

Като основен риск той посочи увеличаването на корупцията, кризата на държавността.

Демографската криза присъства в класацията, но е на по-задни позиции. Тя е свързана с кризата в здравеопазването и в образованието, които заемат челни позиции.

Рисковете, които заемат челни позиции в класацията, са свързани основно с функционирането на институциите в България. „Там ние имаме какво да направим, докато в геополитиката до голяма степен сме потърпевши", поясни д-р Съйков.

БНТ, „Говори сега"