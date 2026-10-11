Цветлин Йовчев: Заплахата е изключително сериозна. Черно море вече е Ормузкият проток

Атаките срещу двата търговски кораба в Черно море показват пробив в сигурността на България. Това каза бившият вътрешен министър и бивш председател на ДАНС Цветлин Йовчев в предаването „Тази събота" по бТВ.

Според него ситуационната логика насочва към Русия, но установяването на категорични доказателства може да се окаже трудно. Той допусна, че дори след всички изследвания и обследвания през следващите дни е възможно да не бъдат открити останки от използваните дронове. „Вече е ясно откъде идва тази атака. Въпросът е, че може да не успеем да получим доказателства, които категорично да насочат към Русия. При удара е възможно части от дрона да са паднали във водата, други да са били унищожени от взрива, а трети да са изгорели при последвалия пожар. Така че е напълно възможно, както твърдят и служителите на Министерството на отбраната, в момента да няма никакви останки или други преки доказателства", посочи специалистът.

По думите му по-сложни експертизи биха могли да установят наличието на взривни или запалителни вещества, да определят състава и произхода им и така да насочат разследването към определена хипотеза, но е възможно да не бъдат открити категорични доказателства. Според него има системи за наблюдение и разузнаване, които биха могли да установят откъде е излетял дронът. Става въпрос за дронове с голям обсег и вероятно със значителни размери, така че подобни системи биха могли да предоставят такава информация.

Йовчев предупреди за нарастващи рискове в Черноморския регион, но подчерта, че към момента страната ни не е изправена пред непосредствена военна заплаха. Бившият председател на ДАНС обърна внимание, че подобен инцидент не бива да се разглежда самостоятелно. През последните години хибридните атаки нарастват многократно, а случаите с безпилотни летателни апарати стават все по-чести. Нарушения на въздушното пространство, взривове, палежи, кибератаки и други действия поставят нови предизвикателства пред националната сигурност, смята Йовчев. „Това е подход на Русия от много време. През последните няколко години, може би още от 2024 г., тези хибридни атаки нарастват в пъти. Те се провеждат по такъв начин, че да не остават ясни доказателства и да се дава възможност на Москва винаги да отрича", уточни той.

Йовчев смята, че България е можела да предприеме и по-решителни дипломатически стъпки след инцидента. Като пример той посочи евентуалното привикване на руския посланик Елеонора Митрофанова за разговор. „Имаме достатъчно сериозни основания да смятаме, че атаката идва оттам", заяви Йовчев.

Това обаче не се е случило по вътрешнополитически причини. „И външнополитически, но в момента предимно вътрешнополитически - за да не подразнят онези слоеве от населението, които по един или друг начин симпатизират на Путин, и да не ги загубят като избиратели. В момента предстоят президентски избори. Това е едната причина. Вероятно до изборите ще се придържат към тази позиция. Това е изключително слаба позиция, защото представя страната ни като изключително слаба в политически и дипломатически аспект", коментира Цветлин Йовчев.

Той коментира посещението на началника на кабинета на президента на Украйна Кирило Буданов в София. „Каква е била целта на тази среща не мога да отговоря. Може би на даден етап управляващите ще решат да споделят подробности от тази среща, когато това е възможно. Въпросът е, че ситуацията около нея беше доста нелепа - една конфиденциална среща, за която не са били уведомени военният министър и външният министър, става достояние по някакви канали на бивш вътрешен министър. След като военният министър и външният министър не са били уведомени, това означава, че е трябвало да бъде запазена пълна конфиденциалност по отношение на тази среща. А артикулирането й след това е абсолютно нелепо, защото по този начин, от една страна, се създава риск за сигурността на Кирил Буданов, а от друга страна, се злепоставя министър-председателят. Ако това не е била конкретната цел на изявлението, то това показва изключителна политическа инфантилност - да покажем, че сме много информирани, да покажем, че сме близо до властта, без значение какви щети ще нанесем на страната като цяло", коментира Йовчев.

Според експерта към момента България няма необходимите способности да се защитава. „Положителното е, че вече сме поръчали три радара с триизмерно покритие, които имат изключително важно значение за изграждането на единна национална система за противовъздушна отбрана. Но те ще пристигнат, мисля, през 2029 г. В момента имаме два радара. Те не са от новите радари на Thales, които ще осигурят цялостна картина на въздушната обстановка. Положително е също, че сме поръчали една система за противовъздушна отбрана IRIS-T. Преди няколко дни правителството се възползва от възможността да поръча още четири такива системи. Първата ще пристигне през 2027 г. Следващите ще бъдат доставени до 2032 г. Това е много добра основа. Обхватът на тези системи е около 40 км. Това са изключително ефективни системи срещу самолети, големи дронове и крилати ракети, както и срещу определени балистични ракети със среден обсег, но не и срещу тежки ракети с голям обсег", коментира още Йовчев.

Въпреки тревожната обстановка, Йовчев беше категоричен, че към момента няма директна военна заплаха за България. Според него обаче опасностите в Черно море се увеличават и изискват постоянно внимание от страна на институциите. „Икономическата заплаха за страната ни обаче е изключително сериозна, а в момента тя не се коментира. Застраховките в Черно море вече са поскъпнали с 10-15%, което означава увеличение на цената на вноса с 10-15%. През черноморските пристанища ще преминава над 40% от вноса за България. Черно море вече е следващият Ормузки проток", заяви Цветлин Йовчев, сравнявайки нарастващите рискове за морския транспорт с напрежението около един от най-важните световни маршрути за превоз на енергийни ресурси.

Ако ситуацията ескалира и цялото корабоплаване бъде преустановено, което той не изключи, тогава икономическите загуби за страната ще бъдат драстични, предупреди той. „Вече няма да говорим само за това, че „Нефтохим" няма да може да бъде снабдяван със суровини. Икономическите загуби ще бъдат драстични. Става въпрос за 200 милиона от износа и 300 милиона от вноса. Това означава, че очакваният икономически растеж от 2,5-2,7% може да спадне до нула, а дори е възможно да изпаднем в рецесия", прогнозира Йовчев.

бТВ