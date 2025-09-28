Украински строители изсякоха гора насред резервата „Златни пясъци“

Украински инвеститори строят на ръба на природния резерват „Златни пясъци“, като при това изсичат вековна гора и не се съобразяват със законите в България. Това

обясняват възмутени граждани, които обичат да се разхождат в този район, недалеч от плажа „Кабакум“. По техни думи доскоро на това място е имало и табели за защитени птици. „Всичко беше махнато най-безцеремонно, а сечта на дърветата е поголовна“, разкриват запознати. Според тях инвеститорите работят с „одески пари“.

Проверка показа, че строителството, заради което районът се обезлесява, е дело на украинската строителна корпорация КУБ. Тя пристига във Варна от Одеса през 2022. г. и агресивно се хвърля в бизнеса с недвижими имоти, освен това открива ресторант, а също спонсорира и украинско училище.

Комплексът от затворен тип с претенциозното име „Forest castle“, заради който е изсечена вековна гора, се намира уж на границата на природния парк „Златни пясъци“, но според очевидци е нагазил и в самия парк.

Олег Невзоров

Преди да се развихри в този район, компанията е вдигнала, отново в близост до плажа „Кабакум“, и още един апартаментен комплекс, който вече е разпродаден. „Не се спират пред нищо – обясняват запознати, а купувачите на имотите са най-вече от Украйна и Молдова. Дори чухме, че са ги докарвали със специално организиран чартър от Кишинев. Само че от безмилостната сеч, както е тръгнало, няма да остане и едно дърво, природата загива, пък те нека се хвалят, че ще правят изкуствено езеро до спа центъра си, който щял да е много био и еко! Освен това всичко до курорта Златни пясъци ще бъде плътно бетонирано, а уж е природен резерват.“

Докато течеше подготовката на този материал, стана ясно, че от партия „Възраждане“ подават сигнал срещу украинската групировка за незаконно строителство и безобразна сеч на дървета в курортен комплекс Чайка, местността Баба Алино край Варна. Стана ясно още, че след реакцията на националистическата партия, от общината в морския град набързо са издали заповед за спиране на строителството в част от имотите, в които се подвизава въпросната корпорация КУБ от Одеса.

Оказа се обаче, че част от сградите, вдигнати от украинските предприемачи, са вписани като „търпими строежи“, въпреки че за тях поне до 2023 г. не е имало данни в кадастралната карта. По данни на общината КУБ не е имала и разрешителни да сече гората до Златни пясъци.

Тепърва ще се преценява доколко са законни строежите, вдигнати с „одески пари“.

Корпорацията, която усилено лее бетон в парка над плажа „Кабакум“, принадлежи на някои си Олег Невзоров и Михаил Партикевич. Двамата са се наложили като строители в Одеса, като специалитетът им бил да дострояват сгради, вдигнати първо от друг предприемач, но останали незавършени. И по този повод КУБ попада в доста скандали, а също има и клиенти, които се оплакват, че са измамени, защото се оказва, че предприемачите продават едни и същи жилища два пъти на различни хора. Така след поредица от публични разправии, а също и след неуспешен опит на Олег Невзоров да влезе в политиката от някаква маргинална украинска партия, но най-вече и заради кървавата война, строителите започват да се изнасят от Одеса в България, Румъния и Черна гора. Интересно е, че въпреки всички недоразумения и въпреки войната, която се води в Украйна, собствениците на КУБ нито за миг не спират да вдигат грозни, но много високи сгради, а бизнесът им явно се разраства с бързи темпове.

В родината им обаче ги обвиняват, че са „спестили“ 23,6 млн. гривни данъци. В схемата, за която украинските медии пишат от началото на тази година, са замесени няколко строителни фирми: „Югстрой-СУ-1“, „Развойна компания Одеком Дивелопмънт“, а също и кооперативът „ЖБК Уилямс“. Те имат общи собственици, а зад тях стои ръководството на КУБ. Тези компании си прехвърлят пари, докато строят сгради с най-различно предназначение.

В криенето на данъци важна роля играе кооперативът „ЖБК Уилямс“, който се води организация с нестопанска цел. Според украинското законодателство такива структури не плащат данък върху доходите, освен ако не се занимават с търговска дейност. Въпросната кооперация официално само събирала вноски от купувачите на жилища, като тези пари са влагани в строежите. След това готовите апартаментите се прехвърлят на членовете на кооперацията и не се плаща данък печалба. Само че разследването установява, че кооперацията купува строителни материали, наема работници и майстори, с други думи - действа като класически предприемач.

Изводът е логичен: след като кооперацията е толкова дълбоко ангажирана със строителство и продажба на жилища, тя вече не е със стопанска цел и трябва да плащат данък, обясняват юристи.

По този начин само за 2022 г. тарикатите спестили 23,6 милиона гривни, но разследването сега изяснява какви суми са скрити за целия период от 2017 до 2024 г. Засега е сигурно само, че компаниите и кооперативът се ръководят от верни кадри на собствениците на корпорация КУБ Михаил Партикевич и Олег Невзоров.

Те пък явно добре са изчислили, още преди да гръмне скандалът, да се изнесат във Варна. Историята тепърва ще има развитие, обясняват юристи. Предстои да видим и как ще приключи скандалът с изрязаната гора до резервата „Златни пясъци“. Тъкмо ще има възможност за сравнение – в коя страна няма мърдане от закона – в България или в Украйна А може би някъде другаде по света.

Източник: Уикенд