Трима оръжейни босове в България в списък за убиване на руските служби В ДАНС постъпили сигнали за подготвяни покушения срещу Емилиян Гебрев, шефа на „Арсенал“ и бивш зам.-министър и за още взривове срещу военни заводи https://crimes.bg/vodeshha-tema/trima-orazheyni-bosove-v-balgariya-v-spisak-za-ubivane-na-ruskite-sluzhbi-3/203706 Crimes.bg

Българските служби за сигурност са алармирани от европейски разузнавателни централи и от началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов за подготвяни от руското военно разузнаване покушения срещу оръжейни търговци у нас. Основна мишена в списъка за ликвидиране е бизнесменът Емилиян Гебрев, който през 2015 година бе отровен с вещества от типа на „Новичок“. Опасности от атентати грозят също директора на военните заводи „Арсенал“ Николай Ишев и бившия заместник-министър Александър Манолев, който изнася боеприпаси за Украйна през румънската държавна компания „Ромарм“.

Заплахите са част от поредица саботажи, включващи атаки с бойни дронове срещу четири търговски кораба в Черно море и палежи на складове за боеприпаси. Край София бяха умишлено подпалени и единадесет наземни антени за връзка със сателитната система „Старлинк“ на Илон Мъск, като за диверсията са арестувани двама чужди граждани с германски паспорти. Всички тези действия на руските тайни служби имат за цел да сплашат отбранителната индустрия и да прекъснат снабдяването с оръжие.

Българските власти в лицето на премиера Румен Радев, военния министър Димитър Стоянов и външния министър Велислава Петрова–Чамова запазват пълно мълчание и укриват информация за инцидентите. В същото време прокуратурата спира разследването за отравянето на Гебрев, въпреки че западните разузнавания предупреждават за активизиране на руските агентури в цяла Европа.

Източник: Уикенд