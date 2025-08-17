Страхотно изживяване - новото БМВ, което иска Радева, струва около 400 хиляди лева Вероятно вече си представя как се изтяга на многофункционалните седалки, които разполагат с обдухване в летните горещини https://crimes.bg/vodeshha-tema/strahotno-izzhivyavane-novoto-bmv-koeto-iska-radeva-struva-okolo-400-hilyadi-leva-3/170366 Crimes.bg

Новото държавно БМВ, модел 750е хибрид, за което според агенция ПИК драпа Десислава Радева, се оценява на около 400 хиляди лева. Това показа проучване на БЛИЦ в сайта на автомобилния концерн.

Шофирането на подобна лимузина се определя като страхотно изживяване в рекламите на баварския гигант.

Неслучайно Радева се е спряла на разкошната кола. Вероятно вече си представя как се изтяга на многофункционалните седалки, които разполагат с обдухване в летните горещини и приятно подгряване в мразовитите дни.

Докато простосмъртните българи се чудят как да оцелеят, Радева избира екстри на новото БМВ на НСО.

Проверка установи, че БМВ 750е разполага с 489 конски сили и развива скорост от 0 до 200 километра за по-малко от 5 секунди. Автоматичната скоростна кутия придава динамика на немския автомобил и го изстрелва с бясна скорост.

Сред другите екстри на бавареца са система за регулиране на волана, измиване на фаровете, проследяване и автопилот.

На задната седалка, където вероятно ще се шири първата дама, има голям плазмен телевизор, от който тя ще може да гледа своите любими сериали, докато пътува за държавна сметка.

Скандалът с исканата от Радева лимузина набира все по-голяма скорост и може да добие международни измерения.

Нали не си представяте как някоя от дамите на подобна позиция в което и да е европейско президентство ще имат нахалството да се радват на подобен разкош за сметка на данъкоплатците?

Източник: blitz.bg