Срам няма! Внукът на ДС-генерал Кацамунски - Крум Зарков, с евтиния апартамент на "Дондуков", пак изпълзя на екран Детската мечта да стане президент ще приключи в хола на скандалното му жилище https://crimes.bg/vodeshha-tema/sram-nyama-vnukat-na-ds-general-kacamunski-krum-zarkov-s-evtiniya-apartament-na-dondukov-pak-izpalzya-na-ekran-3/173119 Crimes.bg

Че комунистите и техните отрочета са най-дебелокожото племе доказа за пореден път внукът на един от най-мракобесните палачи от ДС - Крум Зарков. Достоен наследник на дядо си ген. Кацамунски, бившият секретар на Румен Радев изпълзя неделно на екран, да дава непоискани съвети на парламентарно представените партии как да си структурират коалиционната политика.

Мнението му можеше да мине в графа “отегчение” ако не беше тъжната истина, че Зарков е един от най-големите провали за БСП. Пъпчивият “комсомолец” е сред бившите червени активисти с най-нисък личен рейтинг в Столетницата, а всеки път, когато трябваше да бъде сложен в някоя листа, местните организации хвърляха чоп къде да го курдисат, така щото да нанесе най-малко вреди. Че личният му принос по време на избори се изчерпваше с гласовете на рода̀та му, е ноторно известен факт, не крият възмущението си стари бесепари.

“И това недоносче тръгнало акъл да ни дава. Да се скрие под полага на майка си най-добре, или да се върне с подвита опашка при последния си покровител - мъжа на Десислава Радева, че аман от претоплени политически трупове”, попържаха яростно бившите му другари, имали нещастието да си пуснат в неделя bTV.

Въпреки явното отвращение на соцактива към него, амбициите на Зарков са големи почти колкото егото му. Последната му цел е социалистите да го издигнат за кандидат-президент. Въпреки безумието на подобна утопия, наследникът на Държавна сигурност вече започна медиен рейд с надеждата някой да си спомни за съществуването му. “Само п€дал не бяхме издигали за президент, няма баш сега да ни е сефтето. Може да сме лява партия, но презираме левите резби”, изгавриха се активисти от “Позитано” 20, попитани как ще коментират слуховете в тази насока.

Българското общество, обаче трябва да е наясно кои хора се опитват да влязат във властта за негова сметка. По тази причина ще напомним за няколко срамни събития от живота на "моралиста" Зарков.

Публикация на сайта „Топновини“, цитирана и от "24 часа" твърди, че през 2015 г. Зарков и съпругата му Ирина са си купили апартамент на първи, надпартерен етаж с мазе в центъра на София. Жилището на бул. „Дондуков“ е 140 квадратни метра и е закупено за 155 000 евро или 1107 евро на кв.м.

От нотариалния акт ставало ясно, че 15 500 евро са платени преди подписване на договора, 74 500 евро – при подписване на акта, а останалите 65 000 евро са платени чрез ипотечен кредит. След това Зарков купил и идеални части от дворно място от 314.40 кв. м за 300 лева. Каква изгодна сделка само! Да си купиш апартамент на пъпа на София за дребни стотинки!

Тогава от прокуратурата съобщиха, че ще бъде проверен произходът на парите, с които депутатът е придобил имота. Проверка започна и Антикорупционната комисия.

Усетил жегата, Зарков незабавно предприема ходове да се оправи по втория начин. И търси връзка с тогавашния главен прокурор Гешев.

Крум намира свой ортак, който го товари на задната седалка на колата си и го кара директно при Гешев. Срещат се в сградата на Бюрото за защита на свидетелите и не след дълго Софийската районна прокуратура прекратява проверката.

Любопитна подробност в случая е, че компетентна да разследва лица с имунитет е не Софийската районна, а Софийската градска прокуратура.

Спирането на проверката срещу Зарков съвпада по странен начин с прекратяване на словесния огън, който се излива от устата му по адрес на Гешев.

Нашите читатели сами могат да си отговорят каква е причината за тишината.

Вторият скандал, заради сътвори Зарков е издевателството върху котката на композиторите Мая Нешкова и Кирил Икономов.

Случаят доби обществена известност преди няколко години, когато тогавашният соц. депутат се появи в парламента с бинтована ръка. След това се разбра, че пораженията по тялото му са в следствие на спречкването с домашния любимец.

Самият Кирил Икономов потвърди пред електронни медии, че Крум Зарков е измъчвал семейната им котка – 11-годишната Ади. След инцидента котето е било прието в клиника в „Овча купел“ с диагноза абсцес с две отделни кухини. Извършени са му две тежки операции на 27 септември 2019 г.

Оказа се, че и за други случаи семейството е подавало сигнали до МВР във връзка със Зарков.

„Ние живеехме в кооперацията на ъгъла на „Дондуков“ и „Бенковски“ от 20 години – разказва композиторът Икономов. – Когато дойдоха Крум Зарков и съпругата му да живеят в съседство, ние се зарадвахме, млади хора, учили по Франция, пък и ние не сме случайни – цяла България ни познава, хората плащат да ни гледат и слушат. Заркови се настаниха на етажа между нашите два апартамента – живеехме над тях, а студиото ни беше под тях. Преживяхме истински кошмар с тези хора!

Принудихме се да си тръгнем оттам, от две години вече живеем в къща, далеч оттам. Те ни прогониха. Вместо да дойдат, да поговорим като хората, те пишеха заплашителни надписи с червено червило по стената между етажите. Изпращали сме сигнали до Пето районно управление на МВР, всичко прекратиха.

Да, историята с котката е вярна. Пред очите ми Зарков я тресна няколко пъти в стената, опръска я с кръв. Бързо я занесохме в болница, направиха ѝ две операции, спасихме я. Изпратих в полицията описание на случая и снимки – нищо, никой не ни обърна никакво внимание. Аз даже съм пращал писмо на Корнелия Нинова, нямаше отговор. Не знам президентът как се е подлъгал… такива хора ли трябва да управляват държавата?! “, възмутен е Кирил Икономов.

Независимо, че по случая дълго време се водеше полицейско разследване с множество доказателства случаят бе заметен под килима с любезното съдействие на Софийската районна прокуратура.

Скандалното в случая е, че със Зарков по закон трябваше да се занимава Софийската градска прокуратура, която има правомощията да разследва лица с имунитет, с какъвто дотогава се ползваше Зарков.

Прекратената проверка за издевателството на котката е като под индиго с тази за евтиния апартамент.

Скандалите не спират дотук.

По време на краткото си и безславно пребиваване в Правосъдното министерство, Зарков стана известен сред служителите си, а и не само на тях, със скандалните сделки за горива на изключително неизгодни за държавата средства.

Тепърва на бял свят ще излизат ужасяващи разкрития в тази посока, а обществеността ще научава поредната грозна истина за тези, чиято единства цел е да се домогнат до служебен офис, секретарка и лимузина.

Нищо чудно, обаче детската мечта на Зарков да наследи началника си Радев в президентското кресло да приключи в хола на скандалния му апартамент.

Източник: crimesbg.com