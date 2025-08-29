София се управлява от маймуни с бомби. А до края на мандата има две години. До тогава жалба му майка на града… https://crimes.bg/vodeshha-tema/sofiya-se-upravlyava-ot-maymuni-s-bombi-a-do-kraya-na-mandata-ima-dve-godini-do-togava-zhalba-mu-mayka-na-grada/171206 Crimes.bg

Управлението на ПП в София е като маймуна с бомба. Не знаеш, кога ще дръпнат щифта и всичко ще гръмне. Ситуацията с обслужващата банка на столицата е емблематичен пример за маймуните с бомби.

В случая администрацията на Столична община и по-конкретно ПП създадоха проблем от нищото. Първо кметът внася доклад за решение на СОС да смени банката без консултации, без предварителни разговори. Посочва пет възможни опции. Анализ, причини, критерии няма. Общински съветник от ПП предлага докладът да се отложи (в случая с разумни аргументи). Докладът се отлага. Настоящата обслужваща банка – Общинска банка, пуска две предизвестия за прекратяване на договорите, защото ситуацията нанася репутационна щета на банката. Така стигаме до положение в края на август и началото на септември София да остане без обслужваща търговска банка.

️Налице е поредната перфектна буря, създадена от умно-красивите, които като барнат малко власт и сриват всичко около себе си. Едностранното оттегляне на обслужващата търговска банка е знак, че София е ненадежден партньор. Това банка да ти заяви, че си некоректен и нежелан клиент, е уникална ситуация за всяка община. Столична община се докара до там, че да я сочат за слабоумния роднина от края на масата…

Това е поредното общинско фиаско. Промяна, а? Става още по-интересно – съветниците от ДБ не са били в течение какво се готви, нищо, че председателят на групата ППДБ е от Да, България. Общо взето разбират, когато докладът е внесен. Паралелно с това ПП се намесват „отгоре“, за да спрат доклада. Стига се до скандал със зам.-кмета по финансите. Кой, кого и за какво?

След като ситуацията ескалира, явно Асен Василев постовя условие зам.-кметът да си ходи. И Иван Василев си тръгва. Уж по лични причини, но явно за да бъде замазан гафът. Напускането му е опит за контрол на щетите. Него да не го мислим, вече се е уредил в екипа на Румен Радев.

Един Господ знае какво ще излезе накрая от банковото фиаско на Столична община. Така става, когато с политика се занимават хора, които разбират само от писане на статуси в социалните мрежи… София се управлява от маймуни с бомби. А до края на мандата има две години. До тогава жалба му майка на града…

Карлос Контрера