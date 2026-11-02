Слави Бинев застрелян заради откраднат подкуп от 1 млн. евро

Мащабен бизнес спор за стотици милиони евро, свързан с изграждането на индустриален парк „Стряма“ край Пловдив и модерен тир паркинг край Капитан Андреево, стои в дъното на показното убийство на Слави Бинев. Бившият евродепутат и шеф на Федерацията по таекуондо беше застрелян в къщата си в Бояна от турския милионер Еюп Темиз. Извършителят беше закопчан час по-късно на магистрала „Тракия“ заедно с още двама мъже при опит да избяга от пределите на България. Разследващи органи разкриват, че Бинев е ликвидиран заради присвояване на 1 млн. евро. Сумата му била дадена от Темиз и била изцяло предназначена за мащабен подкуп в Министерството на икономиката с цел бързо придвижване на процедурите.

Задачата на известния архонт била да издейства спешно окрупняване на спорни парцели в полза на дружеството „Рапид Стрийм Инвестмънтс“, зад което стоят интересите на Темиз. Сериозни претенции към собствеността на апетитните имоти обаче предявявал и архитект Калин Тихолов, който проектира популярната резиденция на Ахмед Доган в парк „Росенец“. Твърди се, че Тихолов вербувал на своя страна бургаския представител Пламен Дишков – Кела. Дни преди екзекуцията Кела се обадил на турския инвеститор и поискал същия милион, представяйки се за официален пълномощник. По време на напрегнатия разговор станало ясно, че Слави Бинев играе на два фронта и е задържал парите за себе си.

В опит да се оправдае пред чужденците, Бинев намесил името на убития преди време транспортен бос на компанията ПИМК Илиян Филипов. Архонтът уверил Темиз, че лично ще го запознае с вътрешния министър Иван Демерджиев по време на организиран турнир, за да се разрешат проблемите. На следващата сутрин обаче Бинев се обадил и грубо отменил срещата, като обидил съпругата на милионера. Вбесеният Еюп Темиз пристигнал в дома на Бинев в Бояна заедно с Юсуф Тюгул и Ибрям Юнуз. След остър конфликт и отказ за връщане на милиона, Темиз извадил пистолет и застрелял Бинев от упор в челото.

Източник: Уикенд