Скандал! Шефовете на “Порше БГ” Деню Бостанджиев и Марио Де Мартино крият от бг шофьорите зловещ дефект при Аудита-та

Зловещ фабричен дефект, който може да причини тежки щети, фатални катастрофи и на всичко отгоре коства между 3 и 7 хиляди лв. на водачите, умишлено се укрива от изпълнителните директори на “Порше БГ” Деню Бостанджиев и Марио Де Мартино, алармираха гневни потребители. Двамата ръководят официалното представителство за България на марките “Ауди”, “Порше” и “Фолксваген”.

Най-вероятно умишлено двамата шефове са забранили на подчинените си да говорят за проблема, а когато клиент дойде да се жалва, те се правели на приятно разсеяни и силно изненадани. За гаранционно отстраняване и дума не можело да става, за сметка на което шофьорите били успивани, че ще им бъде дадена отстъпка. Нелоялната практика засягала стотици автомобили в цялата страна, а мащабът на казуса е достоен за производство пред КЗК и КЗП, алармираха озлочестени шофьори.

Фабричният дефект засяга стартер генераторите, с който са оборудвани по-новите модели автомобили с марка “Ауди”. Клиентите на официалния представител за България “Порше БГ” обаче не бивали уведомявани при покупката на кола от тази марка и оставали с пръст в уста, когато трябва да платят от джоба си за заводските грешки. Една от най-важните части в колите - стартер генераторът им, изведнъж спирал да работи, въпреки че всичко друго по колата е в изправност. За това потвърдиха и авто техници.

Проблемът, по думите им засягал най-вече моделите Audi Q7, Q8, A6, A7, но и доста други. Той обаче бил засечен дори при моделите Туарег на “Фолксваген”, които също са под шапката на “Ауди”, коментираха от доверен сервиз, извършващ ремонти на горецитираните модели.

Когато тази част даде дефект - спира да зарежда и двигателят престава да работи. Шофьорите получават жълта индикация на таблото, след което има един период, в който автомобилът може са се шофира и това е докато не свърши тока от батериите. Тогава вече няма накъде и аудито трябва да влезе в сервиз. Дори се препоръчва репатриране при такъв тип проблеми за да не се разреждат батериите, категорични са майсторите, до които се допитахме.

Генераторът пък задължително трябва да бъде сменен с нов, не е предвиден ремонт в този случай. Клиентът трябва да си го купи, а за различните модели на “Ауди” цената е различна, но да речем за джип Q7 е между 3, 4, та до 7 хил.лв., изчисляват в сервизите.

Пострадалите от умишлено крития проблем вече се издирват из цялата страна и готвят протестна нота до централата на “Ауди”, както и до куп родни институции заради умишлено скривания дефект, който освен много хилядарки, може да коства и човешки живот, алармираха озлочестени водачи.

