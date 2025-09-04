ВОДЕЩИ ТЕМИ

Скандал! Под “шапката” на кмета Тихомир Янакиев, щерката на екс шефа на АПИ Диана Глосова върти схеми в Созопол
Iva Ivanova
133

 

От китното южно градче, опасано с десетки красиви фийорди и градини със слънчеви  смокини  отдавна нищо не е останало. Днес Созопол е бетониран и асфалтиран. Което пък дава възможност за явни кражби. Как става това? Ами с обществени поръчки и вездесъщия боклук, тоест  с неговото събиране.

Две са любимите фирми в слънчевото градче, печелещи  многомилионни обществени поръчки. Едната е прословутата „Комунал инженеринг“. Тя, само от  сметосъбирането, прибира  18 млн. лв. Но не е само това .Печели и поръчка за 10 млн. лв. за асфалтиране на улиците на най-бързо развиващия се квартал в Созопол „Мисаря“.

Другата фирма -- БИАД-С, не спи и  печели не  по- малко милиони. Начело с  управителката  Диана Глосова, дъщеря на Светослав Глосов. Той пък е бивш шеф на АПИ, по чието време стана трагичната катастрофа край Своге с 20 загинали.  Запознати твърдят пред наши източници, че той е мозъкът на т.нар созополска фирма. Та фирмата с врътки и мошеничество  е глътнала 2 млн. за префасониране  на сградата на общинска администрация, както и  за ремонт на улици в с. Равадиново.

Съществува много топла връзка между двете фирми. Това е братовчеда на Глосова – Станимир Желев - Главата. Той е управител на „Комунал инженеринг“ за Созопол и пряко отговаря за процесите, свързани с боклука на цялата община. Интересните взаимовръзки  обаче не спират до тук. Желев, с благословията на кмета на Созопол Янакиев, детронира Панайот Рейзи от позицията му на президент на футболен клуб Созопол и заема неговия пост. След това той вкарва в управителния съвет на клуба своя приятел и сътрудник на евродепутата Илхан Кючюк – Валентин Тончев. Същият в последствие става депутат от АПС и пръв защитник на Ахмед Доган.

Из града се коментира, че зад лансираната от кмета Янакиев сметопочистваща фирма стои приближения до Доган- Румен Гайтански-Вълка. Логически погледнато и описаните връзки, предполагат това да е истина. Господата Желев и Тончев са съдружници  и в ресторант „Нейбърс“, в  центъра на морската градина на Созопол и в непосредствена близост до сградата на община Созопол.

Фирмата,  стопанисваща ресторанта, се води на съпругата на Валентин Тончев, Милена. Но имената    и на и двамата не фигурират в търговските регистри. От отварянето на ресторанта, всички коктейли, давани от общината за празника на града, а и не само, се правят  точно там, въпреки десетките други  заведения в Созопол.

След Тончев в управителния съвет влизат още  други двама души, които, се твърди, че  са със спорна репутация. Става въпрос за Любомир Колев- Милионерчето, и Борислав Минев - Чвора. От  приятелството си с Милионерчето кметът  на Созопол постоянно се отрича, но фактите, че на негови фирми Янакиев възлага поръчки, са неоспорими. Както са неоспорими и  луксозните  лимозини, с които  Милионерчето и Чвора порят из Созопол и в чужбина.

Източник: crimesbg.com

 

