Скандал! Под “шапката” на кмета Тихомир Янакиев, щерката на екс шефа на АПИ Диана Глосова върти схеми в Созопол

От китното южно градче, опасано с десетки красиви фийорди и градини със слънчеви смокини отдавна нищо не е останало. Днес Созопол е бетониран и асфалтиран. Което пък дава възможност за явни кражби. Как става това? Ами с обществени поръчки и вездесъщия боклук, тоест с неговото събиране.

Две са любимите фирми в слънчевото градче, печелещи многомилионни обществени поръчки. Едната е прословутата „Комунал инженеринг“. Тя, само от сметосъбирането, прибира 18 млн. лв. Но не е само това .Печели и поръчка за 10 млн. лв. за асфалтиране на улиците на най-бързо развиващия се квартал в Созопол „Мисаря“.

Другата фирма -- БИАД-С, не спи и печели не по- малко милиони. Начело с управителката Диана Глосова, дъщеря на Светослав Глосов. Той пък е бивш шеф на АПИ, по чието време стана трагичната катастрофа край Своге с 20 загинали. Запознати твърдят пред наши източници, че той е мозъкът на т.нар созополска фирма. Та фирмата с врътки и мошеничество е глътнала 2 млн. за префасониране на сградата на общинска администрация, както и за ремонт на улици в с. Равадиново.

Съществува много топла връзка между двете фирми. Това е братовчеда на Глосова – Станимир Желев - Главата. Той е управител на „Комунал инженеринг“ за Созопол и пряко отговаря за процесите, свързани с боклука на цялата община. Интересните взаимовръзки обаче не спират до тук. Желев, с благословията на кмета на Созопол Янакиев, детронира Панайот Рейзи от позицията му на президент на футболен клуб Созопол и заема неговия пост. След това той вкарва в управителния съвет на клуба своя приятел и сътрудник на евродепутата Илхан Кючюк – Валентин Тончев. Същият в последствие става депутат от АПС и пръв защитник на Ахмед Доган.

Из града се коментира, че зад лансираната от кмета Янакиев сметопочистваща фирма стои приближения до Доган- Румен Гайтански-Вълка. Логически погледнато и описаните връзки, предполагат това да е истина. Господата Желев и Тончев са съдружници и в ресторант „Нейбърс“, в центъра на морската градина на Созопол и в непосредствена близост до сградата на община Созопол.

Фирмата, стопанисваща ресторанта, се води на съпругата на Валентин Тончев, Милена. Но имената и на и двамата не фигурират в търговските регистри. От отварянето на ресторанта, всички коктейли, давани от общината за празника на града, а и не само, се правят точно там, въпреки десетките други заведения в Созопол.

След Тончев в управителния съвет влизат още други двама души, които, се твърди, че са със спорна репутация. Става въпрос за Любомир Колев- Милионерчето, и Борислав Минев - Чвора. От приятелството си с Милионерчето кметът на Созопол постоянно се отрича, но фактите, че на негови фирми Янакиев възлага поръчки, са неоспорими. Както са неоспорими и луксозните лимозини, с които Милионерчето и Чвора порят из Созопол и в чужбина.

