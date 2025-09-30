СКАНДАЛ! Иван Христанов крие минало на лихвар. Гази с кола от НСО

Минало на лихвар крие бившият зам.-земеделски министър Иван Христанов, припомниха негови жертви, наблюдаващи как вълкът е надянал овчата кожа, сипейки морал на килограм от тв-ефира. Настоящият основател на маргиналната партийка “Единение” е създал една от първите фирми за бързи заеми, “Джет Кредит”. Албанецът Елвин Гури и Христанов са хората, регистрирали JetFinance International, който самите те определят като “най-големият независим кредитор за потребителско финансиране в Югоизточна Европа”. JetFinance бе продаден на BNP Paribas Personal Finance през юли 2007 г. За отбелязване е, че Иван Христанов е бил в Борда на директорите на банката.

За хилядите изпържени потребители не е тайна, че зад благовидното описание, бързите кредити на “Джет” бяха нищо повече от озаконено лихварство и то във времената, когато България още не беше член на ЕС. Както читателите могат да предположат, говорим за сериозна тесла от лихви и главници и меко казано скандални начини за събиране на кеш от длъжници. Не случайно веднага след влизането ни в обединена Европа, Христанов и Гури бързат да продадат компанията за да се отърват от лошата слава на кожодери.

Ортакът му, албанецът Елвин Гури пък още по времето на НДСВ се бракува с някогашната царска депутатка Ралица Агаин, която до неотдавна беше зам.-шеф в Комисията по финансов надзор - перфектната комбинация и ярък пример за конфликт на интереси.

Като заговорихме за конфликти на работното място, Христанов е сред първенците в това отношение, ако вярваме на сигнала, изпратен от “Българска легия Антимафия” през 2022 г. Сдружението сигнализира Народното събрание за назначаването на Иван Маркос Христанов, който влезе в последния 47-и парламент от листата на ПП в Плевен, където бе поставен на първо място . От организацията обръщат внимание, че Христанов е в конфликт на интереси, а назначаването му от премиера Кирил Петков е в разрез на ЗПКОНПИ и Кодекса на труда.

„Българска легия антимафия” цитират в сигнала си до народните представители точните законови разпоредби, които са нарушени, като представят и факти, че някогашният заместник-министър на земеделието е действащ член на борда на „И Ем Пи Инвест България” АД,

„Следователно, към настоящия момент г-н Иван Христанов е в конфликт на интереси, доколкото въпреки че заема висша държавна длъжност – заместник-министър на земеделието, той е вписан като член на Съвета на директорите (управляващия орган) на „И Ем Пи Инвест България” АД, ЕИК 203120042“, се посочва в сигнала на „Българска легия антимафия”.

В Търговския регистър не е налично вписване на решение Христанов за освобождаване от участие в търговското дружество. „След датата на назначаването му за заместник-министър на земеделието, а преди това и за избирането му за народен представител, по партидата на дружеството няма подавани заявления. Нещо повече, обстоятелството, че Христанов е продължил да изпълнява длъжността на член на съвета на директорите на „И Ем Пи Инвест България” АД, ЕИК 203120042 и след 13.06.2017 г., е подаденото в Търговския регистър Заявление А5 № 20210224211845, по което е извършено вписване 20210302101442, се казва в сигнала на Григор Здравков.

Макар да е заемал висш пост в МЗХ, това не му е попречило са коли и беси там дори след като правителството на “Промяната” падна от власт. Бившият заместник-министър на земеделието от ПП Иван Христанов продължавал да оказва нерегламентирано влияние в аграрното ведомство дори при служебния кабинет на Румен Радев, разкриват източници на BIG5. Христанов, който стана популярен в медиите покрай неуспешната си акция на ГКПП „Капитан Андреево“, където вместо „да пребори корупцията“, създаде неописуем хаос, продължавал да се чува редовно със служебния министър Явор Гечев и да дава указания и да лобира за своите интереси в областта на земеделието. Служителите в министерството се отнасяли към него като към сив кардинал, пред когото не смеели да си позволят и най-малкото възражение, най-вероятно давайки си сметка, че той се ползва със симпатиите на Румен Радев.

Всичко казано до тук обаче е бял кахър в сравнение с факта, че по заповед на Христанов от времето, когато беше зам.-министър в МЗХ, НСО за малко да премаже човек по подобие на трагедията, предизвикана от лимузината на Кирил Петков. Ето как сайтът “Афера” описва случката: “…… Самонадеян и високомерен. Такъв изглеждаше бившият зам.-министър на земеделието Иван Христанов до онзи ден, когато в медиите бе пуснат скандален клип с кола на НСО, която избутва всички превозни средства от пътя, за да мине през тесния участък на Кресненското дефиле.

Оказа се, че в нея се е возил именно Христанов, който продължава да се ползва с държавна охрана заради незаконното отстраняване на фирмата за фитосанитарен контрол на “Капитан Андреево”. До онзи ден Христанов пропагандираше от екрана, че е борец за спазване на правилата и законите. И че няма да отстъпва пред несправедливостите, които пряко засягат интересите на хората. Онзи ден, на Кресненското дефиле се видя, че първият в листата на “Продължаваме промяната” в Плевен кандидат за народен представител по нищо не се различава от самозабравилите се и оядени политици.

Първо няколко дни се криеше коя е колата, избутала най-нагло другите возила, създавайки опасност за всички хора на пътя. След това се наложи НСО да смени позицията си за 24 часа, като първо заяви, че няма нищо общо с наглото шофиране, а след това призна, че всъщност колата е на службата. Накрая се изказа и самият Христанов, който опита да излезе от ситуацията с глупавото обяснение, че не той е бил зад волана….”

В следващ материал по темата очаквайте ужасяващи разкрития какви ги е натворил Иван Христанов на ГКПП “Капитан Андреево” и колко пари е прибрал от покоен мафиот.

