Съдът спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София

В Административния съд в София е образувано дело по подадени жалби срещу последните промени в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община. Тези промени са приети с Решение №883 на Столичния общински съвет от 13 ноември 2025 г. и предвиждат поскъпване и разширяване на зоните за паркиране.



Жалбите са насочени както срещу самите разпоредби на изменената наредба, така и срещу разпореждането, с което на решението е дадено предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).



Тричленен състав на съда обяви за нищожно разпореждането за предварително изпълнение на Решение №883. Освен това съдът спира действието на предварителното изпълнение на самата Наредба за изменение и допълнение на наредбата за организация на движението, приета с това решение на СОС. Наредбата е била публикувана на 20 ноември 2025 г.



Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването с частна жалба пред Върховния административен съд.

