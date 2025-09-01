Ресторант „Левант“ моли за милост Венелин Ташев!

От ресторант „Левант“ отговориха на обвиненията, които отправи към тях бившият общински съветник Венелин Ташев. Публикуваме позицията на известното заведение без редакторска намеса:

„Бат Венко, молим те не ни събаряй кръчмата! Вземи си парите обратно от Съдията! Много те обичаме! Ти си най-мастития хотелиер, не си изкукуригал МРЪСНИК!

Боли ни как всички те мразят и ти завиждат…ама всички. То са МРРБ, БАБХ, ДНСК, АД, полиция, три поколения несебърлии. Лошите главен архитект и кмет. До един са за затвора.

Всички тези незначителни хорица, срещу които ти пишеше доноси като доносник Пепи, окраде като общински съветник и си търсеше врагове през целия си „щастлив“ живот.

Не разбраха ли те, че на теб всичко ти е разрешено? Тези никаквици. Позволяват си да ти търсят сметка за кражбите от украинските бежанци. На теб ти се услади и подкара и европрограмите.

Кредитите трябва да се плащат, бели чехлички, че и сега охраната има нужда от обувки. Голяма работа – някакви си девет обекта за събаряне в „Рaradise“. И „Котва“ полетя към дъното. С незаконната си пързалка няма да нараниш дете. И хотелът ти „Противната“ в Несебър е с лепенки. Ти който „убиваше“ туристи, сега ще оправяш туризма.

Плащай на еднодневки да те изкарват жертва, ама не ви се получава! Напъваш се да плашиш, ама устата ти е пресъхнала. Окото ти трепери. Страх те е! Много те е страх!

Искрено съжаляваме, че „Левент“ работи. И сме посещавани от клиенти и приятели. А ти си гризеш ноктите с наследницата ти и гледате в чиниите на хората. Сами сте, знаем! И сте жалки. Всички „неблагодарници“ избягаха от вас.

И те молим още един път да не ни буташ и затваряш повече. Ние ще те слушаме. А и съседът няма да те бие /не е сигурно/.

Обичаме те монсеньор Ташков. Дано да ни зарадваш скоро, че с това високо кръвно и захар се не знае“.

Източник: blitz.bg