Ресторант „Левант" моли за милост Венелин Ташев!

Iva Ivanova
161
Ресторант „Левант“ моли за милост Венелин Ташев!
Iva Ivanova
161

 

От ресторант „Левант“ отговориха на обвиненията, които отправи към тях бившият общински съветник Венелин Ташев. Публикуваме позицията на известното заведение без редакторска намеса:

„Бат Венко, молим те не ни събаряй кръчмата! Вземи си парите обратно от Съдията! Много те обичаме! Ти си най-мастития хотелиер, не си изкукуригал МРЪСНИК!

Боли ни как всички те мразят и ти завиждат…ама всички. То са МРРБ, БАБХ, ДНСК, АД, полиция, три поколения несебърлии. Лошите главен архитект и кмет. До един са за затвора.

Всички тези незначителни хорица, срещу които ти пишеше доноси като доносник Пепи, окраде като общински съветник и си търсеше врагове през целия си „щастлив“ живот.

Не разбраха ли те, че на теб всичко ти е разрешено? Тези никаквици. Позволяват си да ти търсят сметка за кражбите от украинските бежанци. На теб ти се услади и подкара и европрограмите.

Кредитите трябва да се плащат, бели чехлички, че и сега охраната има нужда от обувки. Голяма работа – някакви си девет обекта за събаряне в „Рaradise“. И „Котва“ полетя към дъното. С незаконната си пързалка няма да нараниш дете. И хотелът ти „Противната“ в Несебър е с лепенки. Ти който „убиваше“ туристи, сега ще оправяш туризма.

Плащай на еднодневки да те изкарват жертва, ама не ви се получава! Напъваш се да плашиш, ама устата ти е пресъхнала. Окото ти трепери. Страх те е! Много те е страх!

Искрено съжаляваме, че „Левент“ работи. И сме посещавани от клиенти и приятели. А ти си гризеш ноктите с наследницата ти и гледате в чиниите на хората. Сами сте, знаем! И сте жалки. Всички „неблагодарници“ избягаха от вас.

И те молим още един път да не ни буташ и затваряш повече. Ние ще те слушаме. А и съседът няма да те бие /не е сигурно/.

Обичаме те монсеньор Ташков. Дано да ни зарадваш скоро, че с това високо кръвно и захар се не знае“.

Източник: blitz.bg

