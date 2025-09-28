Пеевски с поздрав и към волейболистите ни: За нас вие сте Номер 1 в света

Страхотен успех на българските волейболисти! Момчета, за нас вие сте Номер 1 в света!
Това написа в своя поздравителен адрес към волейболистите ни след като завоюваха сребърните медали на Световното във Филипините, лидерът на ДПСи председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.
Невероятен успех на българския национален отбор по волейбол! Поздравления за изключителното представяне! Вие върнахте България на международния терен с впечатляваща игра и хъс за победа!
„Момчета, за нас вие сте Номер 1 в света!“, гласи още поздрава на Делян Пеевски към момчетата на Джанлоренцо Бленджини.
Източник: pik.bg