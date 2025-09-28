Пеевски с поздрав и към волейболистите ни: За нас вие сте Номер 1 в света https://crimes.bg/vodeshha-tema/peevski-s-pozdrav-i-kam-voleybolistite-ni-za-nas-vie-ste-nomer-1-v-sveta-3/173604 Crimes.bg

Страхотен успех на българските волейболисти! Момчета, за нас вие сте Номер 1 в света!

Това написа в своя поздравителен адрес към волейболистите ни след като завоюваха сребърните медали на Световното във Филипините, лидерът на ДПСи председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Невероятен успех на българския национален отбор по волейбол! Поздравления за изключителното представяне! Вие върнахте България на международния терен с впечатляваща игра и хъс за победа!

„Момчета, за нас вие сте Номер 1 в света!“, гласи още поздрава на Делян Пеевски към момчетата на Джанлоренцо Бленджини.

Източник: pik.bg