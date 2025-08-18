Николай Попов зашлеви „разбирачите“: Показа какво е правил преди инцидента

Бащата на Сияна Попова нанесе звучен удар по ордата тролове, които го питат какво разбира от пътища и автомобили. Оказа се, че Попов не само е подготвен и с голям опит в сферата на пътната безопасност, но и притежава необходимите сертификати.

Публикуваме неговия пост от последните минути без редакторска намеса:

*“На всички, които питат къде съм бил преди да убият детето ми и какво разбирам от пътища и автомобили отговарям ясно:

Бях там, където системата отдавна липсва – на пътя, сред хората, в опит да променя нещо.

Имам няколко сертификата за преминати обучения по безопасно шофиране, издадени от сертифицирани инструктори на водещи автомобилни марки.

Лично, заедно с водещи експерти на световно ниво, на доброволни начала организирах обучения и събития с акцент върху пътната безопасност.

Много преди да ме сполети трагедията с убийството на детето ми.

Помагал съм в дейността нa “Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата” , веднага след основането ѝ. МВР, КАТ СДВР, СО. Безвъзмездно.

През последните години усилията ми бяха съсредоточени в търсене на подходящ терен за изграждане на така необходимия полигон за безопасно шофиране и автомобилна писта. Какъвто има във всички европейки страни, но не и в България.

В една от тези кампании (karambezopasno) над 420 млади водачи се учиха, признаха грешките си и поискаха да станат по-добри. Това бяха интелигентни и отговорни млади хора, които не се срамуваха да кажат: „Не са ни научили както трябва“. Някои от тях със сигурност са живи днес, защото навреме научиха правилните уроци.

Правил съм го, защото идва от сърцето ми – както и всичко, което правя днес.

Днес го правя заради всички нас, заради Сияна и заради всяко дете в България.

Защото правото на живот не е привилегия – то е гаранция, записана в Конституцията.

И сега питам: Вие, които бълвате злоба и омраза от удобството на клавиатурата – какво направихте?

На кого спасихте живота? Кого научихте на нещо добро?

Защото аз мога да посоча конкретни хора. Можете ли и вие?”*

Като финален аргумент Попов публикува и снимка заедно с автомобилната легенда Харл Грош, който е бил негов инструктор. Допълнително сподели и коментари на обучени с негово съдействие над 420 млади водачи от кампанията през 2022 година.

