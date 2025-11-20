НЕ КЛИНИКА, А МОРГА! Крият смърт на жена, оперирана от пластичния хирург Евгени Шарков във VDerm Покойницата агонизирала като куче 40 минути на асфалта пред естетичната лечебница https://crimes.bg/vodeshha-tema/ne-klinika-a-morga-kriyat-smart-na-zhena-operirana-ot-plastichniya-hirurg-evgeni-sharkov-vav-vderm-3/178011 Crimes.bg

Жена, подложила се на абдоминопластиката при мастития пластичен хирург-милионер Евгени Шарков, издъхнала като куче на асфалта пред лечебницата от белодробна емболия. За това алармира във фейсбук майката на жертвата Мария Георгиева. Въпреки, че трагедията се разиграва преди месец, а смъртта е настъпила в елитния кв. “Кръстова вада”, на метри от мол “Парадайс”, където от скоро Шарков и жена му Ирина откриха естетичен център, тежко информационно затъмнение тегне над случая.

Нашата медия със сигурност е първата, осмелила се да огласи ужаса. Дали останалите колеги не намират за важно да разкажат как една млада, в разцвета на силите си жена губи живота си след рутинна разкрасителна операция, или тежкарската докторска фамилия е развързала кесията и разкешила по медиите, нека всеки сам прецени.

Въпреки, че фактологията по темата е оскъдна, според изявленията на почернената майка, дъщеря й се е подложила на абдоминопластика (бел.ред - пластична операция, целяща да коригира формата на корема, отстранявайки излишна мазнина, кожа, а понякога и прибирайки разтегната коремна стена), избирайки хирурга Евгени Шарков.

От години той провежда активна рекламна кампания и е считан за един от най-опитните лекари в тази сфера. Нещо повече - онлайн пространството е залято със снимки на оперирани от него кореми, дупета и бедра и гърди, а самият той често гостува и дори води обучения в своята сфера, изтъквайки че прилага авторски техники в пластичната медицина. Член е и на елитни световни организации в разкрасителния бранш.

Логично е масираната пиар кампания да му доведе множество пациенти, а клиниката VDerm да се разрасне, коментират негови колеги. Години наред той и жена му приемаха в лъскава старинна сграда на тузарската ул. “Оборище”, а неотдавна откриха втори филиал на бул. “Черни връх”, станал лобно място на починалата.

Друг е въпросът колко е редно подобни тежки хирургични интервенции, извършвани под пълна упойка часове наред, където се изсмукват мазнини, имплантират се силиконови бюстове, реже се кожа, тъкани и изобщо човешкото тяло се обръща с хастара нагоре, да се извършват в приземието на жилищни блокове, най-вероятно до мазета, където съседи съхраняват бидони с кисело зеле. Подобен е случаят с VDerm, която се помещава на партера на новопостроена кооперация, а в съседство има магазин за алкохол.

Но рекламата върви на пълни обороти, инфлуенсъри и “благодарни пациенти” се надпреварват да хвалят “златните ръце” на докторското семейство, а в публичното пространство не пробива и един критичен ред по темата.

Със сигурност по такива причини и покойницата е решила да му се довери. По думите на майка й, два дни след операцията, когато е дошло време да бъде изписана, тя умира от белодробна емболия. На популярен език това означава запушване на кръвоносен съд в белия дроб, най-често от кръвен съсирек, който е тръгнал от вена в крака или таза и се е „преместил“ към белите дробове.

Според лекари, до които се допитахме, пластичните операции могат да повишат риска от белодробна емболия по няколко механизма, които всъщност важат за всички по-големи операции, но при естетичните интервенции някои фактори са по-изразени.

Ключов фактор е образуването на кръвни съсиреци заради обездвижване. След операции като липосукция, абдоминопластика (стягане на корем), повдигане на седалище и др. човек лежи повече, движи се трудно, ходи бавно или малко. Когато краката са обездвижени, кръвта във вените се движи по-бавно. Това улеснява образуването на тромб (съсирек). Ако такъв тромб се откъсне може да стигне до белия дроб, предизвиквайки белодробна емболия. При липосукции или операции на корема/бедрата може да има подуване, стегнати корсети, оток. Тези фактори могат леко да притиснат вените в таза или краката, кръвта се задържа и по-лесно прави съсирек.

Ужасяващото в случая е, че белодробната емболия се проявява с изобилие от симптоми, които един опитен хирург, за какъвто се представя Евгени Шарков, би следвало да забележи на време. Говорим за внезапен задух, болка в гърдите, ускорен пулс, понякога кашлица с кръв. Все състояния, които не предполагат изписване на пациента. Вместо това той спешно следва да се транспортира в голяма, многопрофилна болница, под грижите на мултидисциплинарен екип от лекари. А на пострадалия спешно се назначават антикоагуланти за разреждане на кръвта.

Нищо такова обаче не се е случило с жертвата на VDerm, ако вярваме на госпожа Георгиева. Тук правим уточнение, че до момента се позоваване единствено на нейните изявления, т.к Евгени Шарков цял месец не е проявил доблест да поднесе публични съболезнования, нито да излезе с изявление по случая, разкриващ ключови подробности около смъртта на младата си пациентка.

Друга отвратителна по своята безчовечност практика на пластичните хирурзи не само у нас, е да изписват хората на втория ден от операцията, най-вероятно за да освободят болнично легло на следващия мераклия за бърза красота.

Точно това се случило с мъртвата пациентка. Въпреки, че както казахме по-горе, емболията има изразени проявления, на втория ден тя бива изписана от Шарков. И пада на асфалта пред VDerm за да отлети към един по-добър свят.

Умира като куче, изоставена от медицинския екип, на които със сигурност е броила между 8 и 15 хил.лв., каквито са тарифите за подобна операция, споделиха свидетели на ужаса, пожелали анонимност. Майката разказва, че дори Шарков и екипа му не са й назначили лекарства за разреждане на кръвта по време на болничния й престой, макар за далеч по-леки интервенции това да се прави превантивно.

Друго отвратително измерение на случая е обстоятелството, че за разкрасителни операции пациентите следва да постъпят в отлично здраве. Точно по тази причина дни преди да легнат на операционната маса, на тях им се правят обстойни кръвни и кардиологични изследвания, целящи да изключат несъвместими с естетиката заболявания. Дали на мъртвата са й били назначени тестове за тромбофилия, показващи потенциална вероятност за образуване на съсиреци, оставяме на компетентните институции да установят. Според дами, подложили се на такъв тип хирургия, масово докторите подценявали казуса и обявявали такива изследвания за излишни.

Емпатията от страна на жени, които се интересуват от естетична медицина и пластична хирургия, не закъсня. В тематични фейсбук групи заваляха и меко казано смущаващи разкрития за собственика на VDerm. Прилагаме част от тях, осигурявайки анонимност на авторите и запазвайки автентичния правопис.

“….. Съболезнования. Този д-р Шарков е много нагъл. На мен ми каза първо иди си направи операция от херния при негов човек в Александровска, като трябваше да заплатя голяма сума. И после след 6 месеца да съм идвала при него за амдоминопластика, т.е. Две пълни упойки и две тежки операции в рамките на 6 месеца. Цената, която искаше за абдоминопластиката беше над 10 000 лв.- мини абдоминопластика.

После отидох при друг хирург, който взе присърце нещата и каза, че отношението на Шарков е печалбарско и носи риск за здравето на пациентите. Тази операция може да се извърши на един път и от един добър коремен хирург. В краен случай- можеше да предложи двамата да я извършат, щом той не може да оперира една малка пъпна херния. Там е фабрика за пари….”

“….., Анонимен член 330 Шарков работи със Соколов от Александровска. Какво ли ще правят с толкова много пари. Аз само се досещам…”

“…… Anonymous member 330 Аз му казах, че не е нормално, той да ми казва - ще се оперираш точно при този, нито условията ми харесаха, нито ми беше удобно там. А в Александровска все пак отидох да ме прегледа този коремен хирург- опита се да ме накара, едва ли не, след два дни да постъпвам, че после щели да дойдат празници и някакви тъпи доводи. Не е професионално да се опитваш да накараш пациент набързо да вземе решение, все пак тая пъпна херния ми е от дете, малка е и можеше да си живея цял живот с нея ……”

“……. Аз също ходих при него за консултация за абдоминопластика. Прегледа ме и ми каза, че може да се направи и ще ми струва 12 000 лв. и че я прави в клиниката. Прати ме при него за съмнение за пъпна херния и каза, че ако имам ще дойде и този лекар и по време на операцията ще ми я отстрани. Ходих при този на консултация и той каза, че е малка и не е проблем. Но някак това, че ги прави в клиниката си ме накара да не се доверя и да не я направя + и сумата, която ми обяви.....”

“…… Ужасно е :( не разбирам защо не се говори за това !? Убитото куче предната седмица събра много повече гласност и гражданска инициатива! Да , разбирам , че се подписват информирани съгласия , с което докторите си гарантират протекция … обаче нали сме хора … няма ли емпатия , няма ли съвест и страх ? Сега ще нападнат жената , че пише , но поставете се на нейно място …. Тя страда .. това е детето и… и ако вие сте на нейно място как бихте реагирали ?….”

“…… Точно така!!! Нищо не трябва да го пита този Шарков, директно дело и гонка до дупка! Нека докаже, че е спазил всички стандарти и процедури и съда да реши! Нарушете му съня и спокойствието на този меркантилен тип ! Знам, че България е третия свят в това отношение, нищо че се пъне да е като в Европа, ама си заслужава да опитате!….”

“….. Благодаря ви, но тя лежа на асфалта пред клиника Ви дерм 40 минути без помощ. Това нормално ли е….”, изплаква с кървави сълзи почернената майка на покойното момиче.

Отношение по темата взеха и администраторите на фейсбук групата “Пластична и естетична хирургия”, където Мария Георгиева от месец споделя болката си. До изявлението им се стигна след като огромна група фенки на Евгени и Ирина Шаркови призоваха тази разбита от скръб майчица да бъде блокирана, а гласът й - заглушен. Ето какво казват админите (публикуваме позицията им отново без редакторска намеса):

“…… Здравейте,

Пиша този пост във връзка с публикациите на майката, изгубила дъщеря си – много от вас са запознати с нейните постове. Смятам за редно като създател и администратор на групата да изразя своята позиция.

1. Не разполагам с детайлна информация за случая и не заемам страна. Единственото, което знаем от споделено в коментари, е, че се предполага белодробна емболия. Към момента по случая вероятно тече разследване и е нормално да няма официални данни.

2. Разбирам болката и скръбта на майката. Очевидно е, че тя преживява изключително тежка загуба и използва този формат, за да споделя болката си и да предупреди други жени. Това е човешко и напълно разбираемо.

3. В същото време получавам множество сигнали и молби да ограничавам публикациите ѝ. Причината е, че те съдържат обвинения, но не и конкретика или доказана информация. На този етап няма официално заключение, че е налице лекарска грешка. Това са въпроси, по които могат да се произнесат единствено компетентните институции и медицински специалисти. Тук идва трудният баланс, който търся:

- От една страна, не искам да упражнявам цензура над човек, който преживява огромна лична трагедия.

- От друга страна, трябва да следя за реда и тона в групата, а постовете до момента постигат единствено обратния ефект.

4. Затова:

- Публикациите на майката няма да бъдат автоматично премахвани. Подобни действия ще бъдат предприемани при разглеждане и проследяване динамиката под всеки текст и в случай че постовет/ коментарите нарушават правилата на групата (език на омразата, лични данни, заплахи, оронване на авторитета и др.). Също така е възможно дамата да бъде ограничена от възможността да публикува единствено с цел предпазване на самата нея.

- Всеки член има право сам да реши дали да чете или да подмине тези постове.

- Напомням, че групата не е място за поставяне на диагнози или изготвяне на присъди – всички медицински твърдения могат да бъдат коментирани единствено от специалисти.

- До приключване на разследването не допускаме категорични обвинения от която и да е страна.

Ще се радвам, ако майката се свърже с мен лично, когато и ако има нужда. Благодаря на всички за разбирането и за запазването на уважителен тон….”, пише организаторката на платформата.

Редакционният ни екип изказва искрени съболезнования към семейството на жената, издъхнала пред луксозната клиника на Шарков след извършена от него операция. В същото време призоваваме Министерството на здравеопазването, МВР и прокуратурата да се заемат със случая, изяснявайки всички подробности около трагичната кончина на жертвата, чието име остава неразкрито. Настояваме компетентните органи да направят пълна проверка не само на VDerm, но и на всички клиники, където се извършват хирургични операции, особено такива, насочени към естетиката и добрия външен вид. Даваме си сметка, че със сигурност са подписани документи с т.нар. “информирано съгласие”, уведомяващи пациентите за потенциални рискове. Наясно сме, че смъртните случаи съпътстват лекарската практика и че медицинските лица нямат особена власт над човешкия живот и неговия край. Въпреки това по наше скромно мнение е недопустимо трагедия от подобен мащаб да мине в графата “статистика”. Като хора, посветили живота си на словото и комуникацията, недоумяваме защо лекар, който охотно излиза в публичното пространство (а профилът му и към този момент бива обновяван със снимки на успешни интервенции), сега отказва да обясни причините за този инцидент. Не обвиняваме никого, но настояваме за отговори и за строг контрол.

Източник: crimesbg.com