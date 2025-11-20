ВОДЕЩИ ТЕМИ

НЕ КЛИНИКА, А МОРГА! Крият смърт на жена, оперирана от пластичния хирург Евгени Шарков във VDerm

Покойницата агонизирала като куче 40 минути на асфалта пред естетичната лечебница

Покойницата агонизирала като куче 40 минути на асфалта пред естетичната лечебница

 

Жена, подложила се на абдоминопластиката при мастития пластичен хирург-милионер Евгени Шарков, издъхнала като куче на асфалта пред лечебницата от белодробна емболия. За това алармира във фейсбук майката на жертвата Мария Георгиева. Въпреки, че трагедията се разиграва преди месец, а смъртта е настъпила в елитния кв. “Кръстова вада”, на метри от мол “Парадайс”, където от скоро Шарков и жена му Ирина откриха естетичен център, тежко информационно затъмнение тегне над случая.

Нашата медия със сигурност е първата, осмелила се да огласи ужаса. Дали останалите колеги не намират за важно да разкажат как една млада, в разцвета на силите си жена губи живота си след рутинна разкрасителна операция, или тежкарската докторска фамилия е развързала кесията и разкешила по медиите, нека всеки сам прецени.

Въпреки, че фактологията по темата е оскъдна, според изявленията на почернената майка, дъщеря й се е подложила на абдоминопластика (бел.ред - пластична операция, целяща да коригира формата на корема, отстранявайки излишна мазнина, кожа, а понякога и прибирайки разтегната коремна стена), избирайки хирурга Евгени Шарков.

От години той провежда активна рекламна кампания и е считан за един от най-опитните лекари в тази сфера. Нещо повече - онлайн пространството е залято със снимки на оперирани от него кореми, дупета и бедра и гърди, а самият той често гостува и дори води обучения в своята сфера, изтъквайки че прилага авторски техники в пластичната медицина. Член е и на елитни световни организации в разкрасителния бранш.

Логично е масираната пиар кампания да му доведе множество пациенти, а клиниката VDerm да се разрасне, коментират негови колеги. Години наред той и жена му приемаха в лъскава старинна сграда на тузарската ул. “Оборище”, а неотдавна откриха втори филиал на бул. “Черни връх”, станал лобно място на починалата.

Друг е въпросът колко е редно подобни тежки хирургични интервенции, извършвани под пълна упойка часове наред, където се изсмукват мазнини, имплантират се силиконови бюстове, реже се кожа, тъкани и изобщо човешкото тяло се обръща с хастара нагоре, да се извършват в приземието на жилищни блокове, най-вероятно до мазета, където съседи съхраняват бидони с кисело зеле. Подобен е случаят с VDerm, която се помещава на партера на новопостроена кооперация, а в съседство има магазин за алкохол.

Но рекламата върви на пълни обороти, инфлуенсъри и “благодарни пациенти” се надпреварват да хвалят “златните ръце” на докторското семейство, а в публичното пространство не пробива и един критичен ред по темата.

Със сигурност по такива причини и покойницата е решила да му се довери. По думите на майка й, два дни след операцията, когато е дошло време да бъде изписана, тя умира от белодробна емболия.  На популярен език това означава запушване на кръвоносен съд в белия дроб, най-често от кръвен съсирек, който е тръгнал от вена в крака или таза и се е „преместил“ към белите дробове.

Според лекари, до които се допитахме, пластичните операции могат да повишат риска от белодробна емболия по няколко механизма, които всъщност важат за всички по-големи операции, но при естетичните интервенции някои фактори са по-изразени.

Ключов фактор е образуването на кръвни съсиреци заради обездвижване. След операции като липосукция, абдоминопластика (стягане на корем), повдигане на седалище и др. човек лежи повече, движи се трудно, ходи бавно или малко. Когато краката са обездвижени, кръвта във вените се движи по-бавно. Това улеснява образуването на тромб (съсирек). Ако такъв тромб се откъсне може да стигне до белия дроб, предизвиквайки белодробна емболия. При липосукции или операции на корема/бедрата може да има подуване, стегнати корсети, оток. Тези фактори могат леко да притиснат вените в таза или краката, кръвта се задържа и по-лесно прави съсирек.

Ужасяващото в случая е, че белодробната емболия се проявява с изобилие от симптоми, които един опитен хирург, за какъвто се представя Евгени Шарков, би следвало да забележи на време. Говорим за внезапен задух, болка в гърдите, ускорен пулс, понякога кашлица с кръв. Все състояния, които не предполагат изписване на пациента. Вместо това той спешно следва да се транспортира в голяма, многопрофилна болница, под грижите на мултидисциплинарен екип от лекари. А на пострадалия спешно се назначават антикоагуланти за разреждане на кръвта.

Нищо такова обаче не се е случило с жертвата на VDerm, ако вярваме на госпожа Георгиева. Тук правим уточнение, че до момента се позоваване единствено на нейните изявления, т.к Евгени Шарков цял месец не е проявил доблест да поднесе публични съболезнования, нито да излезе с изявление по случая, разкриващ ключови подробности около смъртта на младата си пациентка.

Друга отвратителна по своята безчовечност практика на пластичните хирурзи не само у нас, е да изписват хората на втория ден от операцията, най-вероятно за да освободят болнично легло на следващия мераклия за бърза красота.

Точно това се случило с мъртвата пациентка. Въпреки, че както казахме по-горе, емболията има изразени проявления, на втория ден тя бива изписана от Шарков. И пада на асфалта пред VDerm за да отлети към един по-добър свят.

Умира като куче, изоставена от медицинския екип, на които със сигурност е броила между 8 и 15 хил.лв., каквито са тарифите за подобна операция, споделиха свидетели на ужаса, пожелали анонимност. Майката разказва, че дори Шарков и екипа му не са й назначили лекарства за разреждане на кръвта по време на болничния й престой, макар за далеч по-леки интервенции това да се прави превантивно.

Друго отвратително измерение на случая е обстоятелството, че за разкрасителни операции пациентите следва да постъпят в отлично здраве. Точно по тази причина дни преди да легнат на операционната маса, на тях им се правят обстойни кръвни и кардиологични изследвания, целящи да изключат несъвместими с естетиката заболявания. Дали на мъртвата са й били назначени тестове за тромбофилия, показващи потенциална вероятност за образуване на съсиреци, оставяме на компетентните институции да установят. Според  дами, подложили се на такъв тип хирургия, масово докторите подценявали казуса и обявявали такива изследвания за излишни.

Емпатията от страна на жени, които се интересуват от естетична медицина и пластична хирургия, не закъсня. В тематични фейсбук групи заваляха и меко казано смущаващи разкрития за собственика на VDerm. Прилагаме част от тях, осигурявайки анонимност на авторите и запазвайки автентичния правопис.

“….. Съболезнования. Този д-р Шарков е много нагъл. На мен ми каза първо иди си направи операция от херния при негов човек в Александровска, като трябваше да заплатя голяма сума. И после след 6 месеца да съм идвала при него за амдоминопластика, т.е. Две пълни упойки и две тежки операции в рамките на 6 месеца. Цената, която искаше за абдоминопластиката беше над 10 000 лв.- мини абдоминопластика.

После отидох при друг хирург, който взе присърце нещата и каза, че отношението на Шарков е печалбарско и носи риск за здравето на пациентите. Тази операция може да се извърши на един път и от един добър коремен хирург. В краен случай- можеше да предложи двамата да я извършат, щом той не може да оперира една малка пъпна херния. Там е фабрика за пари….”

“….., Анонимен член 330 Шарков работи със Соколов от Александровска. Какво ли ще правят с толкова много пари. Аз само се досещам…”

“…… Anonymous member 330 Аз му казах, че не е нормално, той да ми казва - ще се оперираш точно при този, нито условията ми харесаха, нито ми беше удобно там. А в Александровска  все пак отидох да ме прегледа този коремен хирург- опита се да ме накара, едва ли не, след два дни да постъпвам, че после щели да дойдат празници и някакви тъпи доводи. Не е професионално да се опитваш да накараш пациент набързо да вземе решение, все пак тая пъпна херния ми е от дете, малка е и можеше да си живея цял живот с нея ……”

“……. Аз също ходих при него за консултация за абдоминопластика. Прегледа ме и ми каза, че може да се направи и ще ми струва 12 000 лв. и че я прави в клиниката. Прати ме при него за съмнение за пъпна херния и каза, че ако имам ще дойде и този лекар и по време на операцията ще ми я отстрани. Ходих при този на консултация и той каза, че е малка и не е проблем. Но някак това, че ги прави в клиниката си ме накара да не се доверя и да не я направя + и сумата, която ми обяви.....”

“…… Ужасно е :( не разбирам защо не се говори за това !? Убитото куче предната седмица събра много повече гласност и гражданска инициатива! Да , разбирам , че се подписват информирани съгласия , с което докторите си гарантират протекция … обаче нали сме хора … няма ли емпатия , няма ли съвест и страх ? Сега ще нападнат жената , че пише , но поставете се на нейно място …. Тя страда .. това е детето и… и ако вие сте на нейно място как бихте реагирали ?….”

“…… Точно така!!! Нищо не трябва да го пита този Шарков, директно дело и гонка до дупка! Нека докаже, че е спазил всички стандарти и процедури и съда да реши! Нарушете му съня и спокойствието на този меркантилен тип ! Знам, че България е третия свят в това отношение, нищо че се пъне да е като в Европа, ама си заслужава да опитате!….”

“….. Благодаря ви, но тя лежа на асфалта пред клиника Ви дерм 40 минути без помощ. Това нормално ли е….”, изплаква с кървави сълзи почернената майка на покойното момиче.

Отношение по темата взеха и администраторите на фейсбук групата “Пластична и естетична хирургия”, където Мария Георгиева от месец споделя болката си. До изявлението им се стигна след като огромна група фенки на Евгени и Ирина Шаркови призоваха тази разбита от скръб майчица да бъде блокирана, а гласът й - заглушен. Ето какво казват админите (публикуваме позицията им отново без редакторска намеса):

“…… Здравейте,

Пиша този пост във връзка с публикациите на майката, изгубила дъщеря си – много от вас са запознати с нейните постове. Смятам за редно като създател и администратор на групата да изразя своята позиция.

1. Не разполагам с детайлна информация за случая и не заемам страна. Единственото, което знаем от споделено в коментари, е, че се предполага белодробна емболия. Към момента по случая вероятно тече разследване и е нормално да няма официални данни.

2. Разбирам болката и скръбта на майката. Очевидно е, че тя преживява изключително тежка загуба и използва този формат, за да споделя болката си и да предупреди други жени. Това е човешко и напълно разбираемо.

3. В същото време получавам множество сигнали и молби да ограничавам публикациите ѝ. Причината е, че те съдържат обвинения, но не и конкретика или доказана информация. На този етап няма официално заключение, че е налице лекарска грешка. Това са въпроси, по които могат да се произнесат единствено компетентните институции и медицински специалисти. Тук идва трудният баланс, който търся:

 - От една страна, не искам да упражнявам цензура над човек, който преживява огромна лична трагедия.

 - От друга страна, трябва да следя за реда и тона в групата, а постовете до момента постигат единствено обратния ефект.

4. Затова:

- Публикациите на майката няма да бъдат автоматично премахвани. Подобни действия ще бъдат предприемани при разглеждане и проследяване динамиката под всеки текст и в случай че постовет/ коментарите нарушават правилата на групата (език на омразата, лични данни, заплахи, оронване на авторитета и др.). Също така е възможно дамата да бъде ограничена от възможността да публикува единствено с цел предпазване на самата нея.

 - Всеки член има право сам да реши дали да чете или да подмине тези постове.

 - Напомням, че групата не е място за поставяне на диагнози или изготвяне на присъди – всички медицински твърдения могат да бъдат коментирани единствено от специалисти.

 - До приключване на разследването не допускаме категорични обвинения от която и да е страна.

Ще се радвам, ако майката се свърже с мен лично, когато и ако има нужда. Благодаря на всички за разбирането и за запазването на уважителен тон….”, пише организаторката на платформата.

Редакционният ни екип изказва искрени съболезнования към семейството на жената, издъхнала пред луксозната клиника на Шарков след извършена от него операция. В същото време призоваваме Министерството на здравеопазването, МВР и прокуратурата да се заемат със случая, изяснявайки всички подробности около трагичната кончина на жертвата, чието име остава неразкрито. Настояваме компетентните органи да направят пълна проверка не само на VDerm, но и на всички клиники, където се извършват хирургични операции, особено такива, насочени към естетиката и добрия външен вид. Даваме си сметка, че със сигурност са подписани документи с т.нар. “информирано съгласие”, уведомяващи пациентите за потенциални рискове. Наясно сме, че смъртните случаи съпътстват лекарската практика и че медицинските лица нямат особена власт над човешкия живот и неговия край. Въпреки това по наше скромно мнение е недопустимо трагедия от подобен мащаб да мине в графата “статистика”. Като хора, посветили живота си на словото и комуникацията, недоумяваме защо лекар, който охотно излиза в публичното пространство (а профилът му и към този момент бива обновяван със снимки на успешни интервенции), сега отказва да обясни причините за този инцидент. Не обвиняваме никого, но настояваме за отговори и за строг контрол.

