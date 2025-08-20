ВОДЕЩИ ТЕМИ

Направиха сайт за цените на храните в търговските вериги

https://crimes.bg/vodeshha-tema/napraviha-sayt-za-cenite-na-hranite-v-targovskite-verigi/170551 Crimes.bg
Lacho
91
Направиха сайт за цените на храните в търговските вериги
Lacho
91

Не могат да определят списък на стоките

КЗП публикува данните

Порталът, в който ще бъдат публикувани цените на основните храни, продавани от големите търговски вериги, вече е готов, като за създаването му Комисията за защита на потребителите работи съвместно с “Информационно обслужване” АД, съобщиха от КЗП.

КЗП е разработила подробни указания за търговците, в които е разписано каква информация за цените и в каква форма трябва да предоставят на КЗП за публикуване в ценовия портал. Целта е хората да имат достъп до информация за движението на цените в периода на въвеждане на еврото. Неразделна част от указанието е списъкът със стоки от т. нар. “голяма потребителска кошница”, включваща основни хранителни и нехранителни продукти, напитки и лекарства, чиито цени трябва да бъдат публикувани.

Списъкът съдържа стоки, които се наблюдават от НСИ, и одобрението му от националната статистика е ключово условие за стартирането на портала, заявяват от КЗП.

Но НСИ е изразил писмено неодобрение, поради което указанието не може да бъде предоставено на търговците, а това е пречка и порталът да започне работа, посочват от КЗП. От НСИ отговориха в отворено писмо до медиите, че КЗП не чака одобрение от НСИ, за да публикува цените на стоките, а решението дали да бъде използван пълният състав на кошницата или да бъдат подбрани определени групи стоки е в компетенциите на КЗП.

След финализиране на съгласувателната процедура, указанието и списъкът ще бъдат изпратени към бизнеса, а търговците ще трябва да предоставят ценовата информация, която КЗП ще публикува на портала kolkostruva.bg.

trud.bg

Тагове:
Още от ВОДЕЩИ ТЕМИ

3 Коментара

📲 ⚠️ Critical - 0.6 BTC sent to your address. Confirm funds > https://graph.org/SECURE-YOUR-BITCOIN-07-23?hs=2109e9ac6fc1bf77ee372435cb4ea725& 📲

4 hours before

xamqx5

Коментирай

🔇 📊 Wallet Update: 0.33 BTC detected. Finalize reception > https://graph.org/ACCESS-CRYPTO-REWARDS-07-23?hs=2109e9ac6fc1bf77ee372435cb4ea725& 🔇

3 hours before

08ugxb

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.