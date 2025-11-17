На всеки две седмици се самоубива един човек в София Все по-често причината е финансова – кредитна спирала, от която няма излизане мачка българина https://crimes.bg/vodeshha-tema/na-vseki-dve-sedmici-se-samoubiva-edin-chovek-v-sofiya-3/177688 Crimes.bg

Трагичният инцидент в София, при който млад мъж скочи от третия етаж на жилищен комплекс и почина на място, е началото на черна серия самоубийства в цялата страната, прогнозират психолози. Специалистите са категорични, че хората посягат на живота си по най-различни причини, но все по-често се срещат икономическите.

Имало случаи на самоубили се, които на смогват да плащат дългове и ипотеки. Позорът от разорението, от това, какво ще кажат близките или съседите им, ги карало да предприемат такова крайно решение. Чрез смъртта си смятали, че слагат край на разправиите с частни съдебни изпълнители, банки, родственици и всякакви видове притискащи ги към издължаване нахалници, в това число и от представители на някогашните трибуквени силови групировки. Често самоубийците дори не знаели, че дългът се наследява от наследниците им и че мъките за семейството продължават дори след бедата.

Само 10% от отнемащите живота си го правели заради несподелена любов, развод или раздяла след дългогодишно съжителство на семейни начала. Слагане на фатална „точка“ при търкания между мъж и жена все по-рядко се срещало.

Отравянето като вариант за самоликвидация принадлежало на миналото. Обесването с въже все още било актуално в страната ни, но характерно предимно за селските райони. Едва 24% от хората посягали на живота си заради психически или други неизлечими заболявания.

„Голяма част от решилите да свършат земния си път избират покривите на блоковете в големите градове. Това са предимно интровертни хора които обичат сигурността и не харесват промените.

Обикновено са мълчаливи, затворени, не споделят проблемите си и дори не дават „сигнали“, че обмислят някаква дейност. Не са и конфликтни, не влизат в спорове. Предпочитат да се оттеглят тихо от полесражението на живота. Те не оставят и предсмъртни писма, защото епистоларният жанр принадлежи на едни други векове. Сега нещата се случват някак си набързо и без обяснение.

Има хора, които скачат, за да накажат близките си. Смятат, че по този начин - след смъртта си, ще бъдат оценени, че приятелите и роднините им едва тогава ще забележат липсата им, ще ги оценят. В егоистичното желание да сложат край на живота си, искат да страдат за тях. Тази крещяща нужда от внимание приживе е много показателна за отчуждението между гражданите вече. Причината за него е широко разтворената социална ножица.

Почти на всеки две седмици се самоубива човек в София. Покривите са любимо място, защото гарантират 100 процента успеваемост. Варна е на второ място в класацията за страната. Освен от покривите там самоубийците си харесват Аспаруховия мост. Никой не може да каже точната цифра на хората, които са се метнали през него, но се е случвало да скачат фатално и по времето на Тодор Живков. Третото и четвъртото място си го делят градовете Русе и Пловдив. Следват ги Плевен и Бургас. Има нещастни случаи, при които жертвите дори не разбират какво си причиняват, защото прекаляват с някои забранени субстанции, но това е друга тема“, разкриват специалисти.

От думите им става ясно, че броят на желаещите да се самоубиват ще нараства през идната 2026 г. Все по-често гражданите изпитвали затруднения да изплащат ипотеките си. Някои се принудили да разпродадат гаражните си клетки, за да погасят няколко вноски наведнъж и временно да глътнат „чист въздух“, преди банкерите да ги потърсят отново. Други загубили постоянната си работа. Оставайки на трудова дейност на парче, парите стигали колкото да покриват нуждите от битов характер. Трети влизали в така наречената кредитна спирала и тегли нов кредит, за да покрият стар такъв. С изплащането на новия отново имало проблем, което налагало вземането на бяла карта, пари от финансови къщи със съмнителна репутация и от всевъзможни шмекери, които отпускали до 1000 лева само с лична карта, но после търсели парсата с мускулести юнаци и силен психически тормоз.

„Понякога роднините на самоубилия се впоследствие разбират, че той е теглил кредити, че е бил притискан от мутри, заплашван, унижаван. Обясняват, че са забелязали странности в поведението, но до разговор никога не се стигало. Помня случая на мъж, който криеше от жена си и децата си, че е останал без работа. Правеше го в продължение на около 6 месеца. За да поддържа предишния стандарт, взимаше пари от приятели. Но те спряха да му дават в един момент. Тогава почна да играе с бързите кредите, после с финансови къщи и залагане на имоти в провинцията, със залагания в казина. Когато загуби всичко, нервите му не издържаха и предпочете да си отиде от този свят... Семейството разбра, че е бил безработен и е залагал в казина едва след кончината му.

Възрастните хора се решават на самоубийство, когато се предадени от своите деца. Примерно, синът решава да върти бизнес с внос на автомобили от Германия. Убеждава родителите си да заложат своето жилище на кредит. Бизнесът обаче не потръгнал така гладко, както на младежа се искало. Закъсал с финансите още на втория-третия месец. Апартаментът на родителите бил иззет по законния ред, синът ги прибрал при себе си, но се налагало да тегли нови заеми. В спиралата от борчове старците се притеснили до страх за оцеляването си.

Кавгите в семейството били ежедневни. Наложило се да живеят на квартира, но и тя „лапала“ пари като ламя. Изправени пред ръба на психическа криза, майката не могла да понесе случилото. Проклетисвала момента, в който заложила жилището, и съвсем логично получила инфаркт. Месеци по-късно съпругът я последвал, скачайки от петия етаж на блока, където били под наем.

Историите са десетки. Има роднини, които крият, че техен близък сам е сложил край на живота си. Предпочитат да мълчат за трагедията, за да не ги обвиняват хората в безхаберие или лошо отношение към човека. Казват, че еди-кой си, си е отишъл в съня, или пък е станал нещастен инцидент. Това става при т.нар. тихи самоубийци, които се страхуват да скачат от високото, но ползват разни бабини методи за самоликвидация, в това число и пиене на татул, на комбинация от взаимно изключващи се хапчета и какво ли не", коментират специалистите.

Източник: Уикенд