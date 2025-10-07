Молете се за Албена – тя е тежко ранената млада майка след катастрофата във Варна https://crimes.bg/vodeshha-tema/molete-se-za-albena-tya-e-tezhko-ranenata-mlada-mayka-sled-katastrofata-vav-varna/174393 Crimes.bg

Поредна човешка трагедия разтърси Варна след фаталния инцидент на планинското изкачване „Аладжа манастир“. Сред тежко пострадалите е 27-годишната Албена Станчева – млада жена, майка на тригодишно момиченце, която в момента се бори за живота си в болницата във Варна.

Албена е в критично състояние, интубирана, с ампутиран крак, а лекарите продължават да се борят за стабилизирането ѝ. Предстоят ѝ редица тежки операции.

„Майката на Албена ме помоли да дам гласност на тази трагедия. Тя не знае какво да каже на внучето си – къде е майка ѝ...“, сподели в социалните мрежи Николай Попов, бащата на загиналата Сияна, който се бори за справедливост за жертвите на пътя.

„Никой не е предупредил хората, нито е забранил да стоят на това място. Смятам, че вината е изцяло на организаторите, които са допуснали тази безумица. Малко ли хора загиват и остават инвалиди, че трябва да даваме жертви и на организирани събития? Докога?“

Настоявам за поемане на отговорност от всички замесени в тази поредна трагедия. Надявам се разследването да покаже кои лица са отговорни и те да понесат своето справедливо наказание.

Молете се за Албена!“

Постът му събира десетки коментари на съчувствие и гняв. Обществото е потресено от факта, че публиката е била допусната в опасна зона, без необходимата охрана и обезопасяване.

Младата майка, която до вчера е била пълна с живот и мечти, днес се бори за всяка глътка въздух. А едно малко дете чака майка си – без да разбира защо тя не се прибира у дома.

https://glasnews.bg/