Михаела Доцова: В борбата със затлъстяването е необходимо да има последователност и приемственост на ниво законодателна, изпълнителна и местна власт

В борбата със затлъстяването е необходимо да има последователност и приемственост на ниво законодателна, изпълнителна и местна власт. В този процес структурите на гражданското общество също имат водеща роля като посочват проблеми и подпомагат формирането на конкретни политики. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова при откриването на кръгла маса на тема „Ефективни политики за превенция и управление на затлъстяването".

Форумът, чийто домакин беше парламентарната Комисия по здравеопазването, е иницииран от Коалиция срещу затлъстяването „Здраве под натиск" и е под патронажа на председателя на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова. В кръглата маса участваха народни представители, представители на институциите, медицинската и научната общност, пациентски и граждански организации.

Затлъстяването е проблем, който няма политически цвят, необходимо е да се търсят начини за неговото решаване като се отчита мнението на всички заинтересовани страни, отбеляза председателят на парламента. Михаела Доцова посочи, че затлъстяването е тежка хронична болест, която има ефект не само върху здравето и здравната система, но и значителен социален и икономически ефект.

Като отговорни хора трябва да поставим приоритет върху децата и младите хора, които всъщност са нашето бъдеще, заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Тя посочи, че борбата със затлъстяването е отделена като стратегически приоритет в Националната здравна стратегия до 2030 година и се обръща внимание на начина на хранене в училищата и в детските градини, което също има значителен положителен ефект.

Председателят на парламентарната Комисия по здравеопазването проф. Костадин Ангелов подчерта, че затлъстяването е една тиха световна пандемия, тъй като почти всеки трети гражданин на света е с наднормено тегло. В България този проблем е изключително сериозен, тъй като всяко трето българско дете в училищна възраст е с наднормено тегло, което е причина за повече от 200 други заболявания, отбеляза той. Ако ние си поставим за цел да се справим с този проблем, бихме могли да имаме голям напредък в борбата със социалнозначимите заболявания и с промяна на основните демографски показатели на населението - заболеваемост и смъртност, заяви проф. Костадин Ангелов. Много бих искал да постигнем съгласие, както винаги сме го правили в нашата комисия, загърбвайки политическите си пристрастия и доказвайки, че здравеопазването няма цвят, добави той.