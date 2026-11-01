Кои са хората, които променят България с добри дела?

Десет личности и техните каузи достигнаха до финала на инициативата „Будител на годината". Сред тях са хора, които правят жестовия език по-достъпен, и такива, които помагат на деца с интелектуални увреждания да постигат спортни успехи.

Журито е разгледало десетки номинации, а изборът на десетимата финалисти е бил труден. Над 20 000 гласа са подадени в подкрепа на участниците, разказа Никола Рахнев, който е носител на отличието „Будител на десетилетието" и член на журито.

„Имаме нужда от повече светлина в живота си. Имаме нужда да показваме доброто и да му даваме възможност да расте", заяви Никола Рахнев.

Един от номинираните е Борис Бъндев, чиято мисия е всеки българин да научи поне 50 думи на жестов език. За него жестовият език е майчин, тъй като родителите му са глухи. Преди шест години заедно със свой приятел създава организацията Stray Sheep, която обучава чуващи хора да общуват с глухи.

„Нашата мисия е всеки един българин да знае 50 думи на жестов език. Това може да звучи малко, но може да преобърне ситуацията на някого другиго", обясни Бъндев.

Сред обучаваните са полицаи, лекари, адвокати, актьори и деца.

Краси Жечева, която е председател на Софийската районна организация към Съюза на глухите в България, също участва в обученията. За последните три-четири години е обучила над 1000 възрастни чрез онлайн занятия. Според нея една от най-важните думи, които хората могат да научат на жестов език, е „здравейте".

Другият гост и финалист - Слав Петков, посвещава последните 12 години на работата с деца и младежи с интелектуални увреждания. Всичко започва с едно осемгодишно момче със синдром на Даун - Боян Вандов. Днес той е на 19 години и е национален състезател по лека атлетика. „В момента имаме над 50 национални състезатели в около 10 спорта, които развиваме на професионално ниво", разказа Петков.

Слав Петков е сред двигателите на организирането на световно първенство за спортисти с интелектуални увреждания в България през 2026 г. „Исках обществеността да види тези младежи какво могат. Те имат своите мечти, преследват ги и съм изключително щастлив, че хората в България ги приеха", сподели той.