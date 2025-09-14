Катаджиите от „палките“ вземат обезщетения за обвиненията в корупция

Над 1000 000 лева ще получи бившият полицай Стоян Илиев, който според съда е бил незаконно обвинен в корупция и най-позорно арестуван с още 11 колеги в акция „Палките“. Нещо повече, той е бил посочен от прокуратурата като тартор на престъпна група, която рекетира шофьори на магистрала „Тракия“.

„Палките“, веднага да уточним, е една от онези прословути акции по времето, когато вътрешен министър е Цветан Цветанов. Сега и на нея вече е сложена точка, но с пари от бюджета ще се „утешават“ главните й герои.

Делото срещу Стоян Илиев и колегите му катаджии от София, Пазарджик и Пловдив се точи цели 12 години в съда. Накрая магистратите стигат до извода, че „няма нито едно доказателство“ за престъпната им дейност. И каква „изненада“ – няма и нито едно свидетелско показание, което да потвърди обвиненията на прокуратурата, че ченгетата са искали подкупи на магистралата. Затова 12-те полицаи са оправдани, а част от тях дори и не стигат до съдебната зала.

Иначе акцията „Палките“ дълго беше отразявана в медиите, като се твърдеше, че катаджиите събирали рушвети от шофьори, спипани да карат с висока скорост. По телевизиите беше излъчено как ги арестуват директно на магистралата.

По-нататък обаче делото се развива точно обратно на тезите на Цветанов. Не казваме, че той не е бил до голяма степен прав по принцип, но обвинението така и не успя да закове аферистите в групата. Затова вече закритият спецсъд оправдава катаджиите по всички обвинения. А сега вече се печелят дела срещу държавното обвинение за парични обезщетения и първият от палките, който взема по тази линия 40 000 лева, е бившият пловдивски полицай Наско Ставрев.

Има ли корупция по пътищата? Шофьори от цялата страна веднага ще дадат положителен отговор на този въпрос. Според юристи в конкретното дело обаче има поредица от недомислия. Катаджиите били престъпна група - да, но и в МВР те се водят „Група престъпления по пътищата към ОД на МВР Пазарджик“. Тартор ли е бил Стоян Илиев – като шеф неговото задължение е било да реди дежурствата, да изготвя график.

Навремето от МВР се похвалиха, че „Палките“ са изобличени и със СРС-та. Според експертизата обаче повечето записи са направени от подвижна камера, която е била носена от някой, който всъщност е очевидец на искането на подкуп. Така обаче се оказва, че свидетелите са едновременно и лица, които заснемат схемата на пътя, а това е недопустимо по закон. Заснемането, както обясняват юристи, трябва да се направи от технически лица, специално определени за тази цел. Да не говорим, че свидетелите, като дават подкуп, също са уязвими, понеже това е престъпление. Само че на тях това не им е било обяснено, а удобно им е казано, че повече няма да бъдат потърсени. Затова по делото логично няма и свидетели. Кой е луд да се яви! А доколкото все пак в съдебната зала присъстват и някакви очевидци, логично е те заявяват, че нищо не помнят. Такива уж дребни детайли накрая обръщат делото.

Друг абсурд е, че нито едно съдебно заседание по това дело не е отложено заради подсъдимите. Затова пък прокуратурата няколко пъти се обяснява, че понеже не могли да осигурят еди-кой си защитен свидетел, делото трябва да се отложи. Така процесуалните грешки накрая водят до логичния резултат – оневинени подсъдими и обезщетения за претърпените неудобства в личен и професионален план покрай полицейската операция и делото.

Ако въобще е някаква утеха за обвинението – Стоян Илиев е искал над 220 000 лева обезщетение за петното, което му е лепнато за цял живот, съдът му дава само 40 хил. лева. Впрочем, той и колегите му са изкарали по 6 месеца в ареста, докато върви разследването. Там условията по техни думи били ужасяващи, те изпаднали в депресия, разболели се, вдигнали високо кръвно. Колегите им и досега продължавали да ги гледат по особен начин, а част от приятелите им направо се отдръпнали.

Самият Стоян Илиев е бил дисциплинарно уволнен, после съдът го възстановил, но се наложило да напусне, понеже делото срещу него още не било приключило. Това обаче бил и краят на работата му в МВР.

През последните години една след друга се сгромолясаха в съда полицейските акции на Цветан Цветанов, които носеха различни имена. Докато МВР обикновено мълчи в „интерес на разследването“, при тези акции преди повече от десетина години обилно се изливаше информация точно кой криминален контингент е ударен, как са му поставени белезници, какво е открито в дома му, как са го проснали по очи. Като вътрешен министър Цветанов обикаляше сутрешните блокове на телевизиите и даваше ли даваше разяснения.

Минаха няколко години и се оказа, че с малки изключения арестуваните са оневинени. На свой ред те осъдиха прокуратурата, че някои стигнаха и до Страсбург.

А поне за две от акциите се чу, че в тях са ударени бизнесмени, за да бъдат извадени от печеливши бизнеси. На тяхно място трябвало да влязат други, с връзки във висините на политиката. Затова в няколко случая подсъдимите не без основание заявиха, че са жертви на политическа репресия и некадърно скалъпени обвинения.

