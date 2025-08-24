ИЗМАМАТА "СТВОЛОВИ КЛЕТКИ": Плащаш хилядарки, съсипват ти образеца и те съдят за капак

Потресаващ сигнал за нагли схеми и далавери с изключително популярните напоследък тъканни банки за стволови клетки пристигна в редакцията на Lupa.bg. Обикновено семейство от краен столичен квартал се оказва в абсурната ситуация да заплати 1000 лева капаро за съмнителната услуга, а след като пробата се оказва компрометирана и негодна за съхранение, получава "за компенсация" гражданско дело от медицинския център за "неизпълнение на договора".

Абсурдният и нагъл гешефт се разиграва миналата година в известния и реномиран столичен Медицински център "Афродита". Пострадалите, които ще наречем семейство Илязови, за да запазим самоличността им в тайна, се разбират с клиниката да вземе проба от кръвта на майката за диагностични изследвания и скринингови тестове за новороденото им дете.

Освен това "Афродита" им предлага да отдели материал от пъпната връв на бебето, който да обработи и тества. След което да го изпрати на съхранение в чужбина за срок от 20 години след раждането на детето.

МЦ "Афродита" се хвали, че е в Топ 3 в България по успеваемост на ин витро процедурите

Скромната такса за услугата е в размер на 5 300 лв., забележете - платима след извършване на изследванията и успешно извличане и съхранение на стволовите клетки.

Илязови чинно заплащат 1000 лева капаро на "Афродита", но се оказва, че взетата тъкан е недостатъчна и не може да бъде съхранена. Дали по технически причини, лекарска некадърност или обикновено безхаберие, остава да гадаем. Факт е обаче, че желанието на семейството да съхрани стволови клетки на детето си е заличено завинаги, защото моментът е изпуснат.

Провалът в медицинско отношение обаче е само началото на сагата. В края на миналата година семейството получава призовка за гражданско дело - "Афродита" ги съди за неизплатени 3 800 лева по договора, който не е изпълнила.

Делото се гледа в Софийския районен съд и там изскачат потресаващи подробности за практиките на медицинския център. Оказва се, че договорът с Илязови е изпратен на семейството по вайбър и никога не е бил подписван. Само че от "Афродита" представят документа на хартия - графологична експертиза доказва, че подписът на майката е абсолютно фалшифициран.

За щастие съдът недвусмислено отхвърля наглия и фалшив иск на клиниката и я осъжда да заплати разноските по делото. Това обаче е само първа инстанция. А колко други клетници през това време са кихнали по 5 бона за "пазене" на стволови клетки - не се наемаме да изчислим.

Предлагаме ви факсимилета на части от съдебното решение. И си запазваме правото да дадем думата на МЦ "Афродита" за тяхната гледна точка по скандалния казус.

Източник: lupa.bg