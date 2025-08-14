Фермери искат съгласуване с ЕК на ваксинационен план заради заразите по животните

Държавата да започне незабавно съгласуване с ЕК на ваксинационен план за справяне със заразите по животните. Около това решение се обединиха фермерските организации, присъстващи на кръглата маса по повод тежката епизоотична обстановка в страната.

Ваксинационният план трябва да се изработи след обстоен анализ за възможните щети и ползи при ваксинация на животните. Съпредседателят на овцевъдната асоциация Симеон Караколев обобщава останалите решения на форума:

"Стадата от националния генофонд, които са без клинични признаци, да бъдат карантинирани до евентуална необходимост от умъртвяване. Спешна компенсация на животновъдите с наложени възбрани. Създаване на звено за координация и надзор за мерките, в което да влязат всички, които са на тази маса - като заинтересовани страни. Моментално изчистване и дезинфекция на всички стопанства с евтаназирани животни"

По-рано беше съобщено за две нови огнища на шарката по овцете и козите на територията на Пловдивска област, установени в рамките на две седмици. Вземането на проби продължава, защото постъпват нови сигнали. В 86 обекта животните вече са унищожени.

А в област Пазарджик се въвеждат ограничителни мерки срещу разпространяването на болестта „син език“ по преживните животни. Към момента в региона не са регистрирани огнища на заболяването.

bnr.bg