Ексклузивно! Пеевски: Г-н Борисов да си нареди на премиера да приключи темата с водата! (ВИДЕО) Как оцелява това правителство? Благодарение на мен. Заради хората, каза лидерът на ДПС-Ново начало https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-peevski-g-n-borisov-da-si-naredi-na-premiera-da-priklyuchi-temata-s-vodata-video/172909 Crimes.bg

“Г-н Борисов, най-важното е днес да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да приключи с темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правя ясен график, защото хората нямат вода. Това е работата на г-н Борисов.”Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски пред журналисти в парламента.

"Аз имам дълг към хората отвън. Вие бъдете в Белград. Ще видите на практика, всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната и разговарям с министрите. Може да се каже, че ДПС-Ново начало е единствената партия, която е при хората.

Гарант за хората ще бъда аз, че това правителство работи.”

Цялото изявление на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu