Ексклузивно! Пеевски: Г-н Борисов да си нареди на премиера да приключи темата с водата! (ВИДЕО)

“Г-н Борисов, най-важното е днес да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да приключи с темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правя ясен график, защото хората нямат вода. Това е работата на г-н Борисов.”Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски пред журналисти в парламента.
"Аз имам дълг към хората отвън. Вие бъдете в Белград. Ще видите на практика, всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната и разговарям с министрите. Може да се каже, че ДПС-Ново начало е единствената партия, която е при хората.
Гарант за хората ще бъда аз, че това правителство работи.”
Цялото изявление на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.
Източник: svobodnoslovo.eu