Ексклузивно! Изтекоха телефоните на КРАДЦИТЕ, ПУДЕЛИТЕ И ПАРАПЕТИТЕ!

Ексклузивно и само при нас ще намерите личните телефони на лицата, ограбили България! Изтекоха номерата на пуделите, пачките, наркоманите и парапетите, както хората “на галено” наричат престъпната шайка от ППДБ! От днес всеки от Вас може лично да потърси сметка на парапетната хостеса Лена Бориславова, Кирил Петков (наричан незнайно защо “наркомана”), Асен Василев-пеньоара, Христо Иванов, Ивайло Мирчев - голия г*з и Божидар Божанов-пърхута с мазната косица.

Не случайно използваме прякорите, които точно народът даде на тези “хубавци”, защото те са достойни за тях и хубаво са се потрудили да ги изпълнят със съдържание.

Кирил Петков, Божидар Божанов и Лена Бориславова са обвиняеми за различни престъпления от Наказателния кодекс. Кирил Петков - за незаконните арести на Бойко Борисов, Владислав Горанов и за упражняване на натиск върху министър Александър Йоловски. Размина му се за подадената фалшива декларация за двойното гражданство.

Петков опита да даде и цялата българска енергетика на концесия, а освен това по негово време Планът за възстановяване и устойчивост беше изменен така, че да се затварят въглищните ни централи, хиляди хора да останат без работа, а токът за потребителите да скочи до небесата.

Божидар Божанов също е обвинен по делото, свързано с министър Йоловски. Съпредседателят на “Да, България”, поискал определени фирми да спечелят обществени поръчки в министерството за над 640 млн. лв.

Лена Бориславова е обвинена за измама - фалшифицирала подписите на ръководителите на сдружение “Корал”, за да изкара Кирил Петков от него. Твърди се, че Бориславова стои и зад натиска върху районни кметове в София, които трябвало да дават обществени поръчки на определени фирми, за да се отчисляват 6% от сумите към партийната каса на “Промяната”.

Асен Василев лъсна в показанията на няколко души като краен получател на огромни подкупи от контрабандата в “Митниците”.

Ивайло Мирчев уреди децата си с връзки в столична детска градина, докато хиляди семейства чакат на опашката и са принудени да пращат своите деца по частни градини.

Николай Денков се провъзгласи за академик, докато беше министър на образованието, а кабинетът, в който той беше премиер, е определян за най-престъпния в новата история на България.

Потъналият вдън земя Христо Иванов доскоро изпълняваше поръчки в парламента на олигарсите Бобокови и Иво Прокопиев.

Това са хората, които разсипаха и опоскаха България.

И всеки българин, който се чувства потърпевш от действията им, може да им потърси сметка на следните номера:

Звънете им и не ги жалете!

0878597756 Лена Бориславова

+1(347)-7777 Асен Василев

0886633384 Кирил Петков

0888465706 Христо Иванов

0887885484 Николай Денков

0888748614 Ивайло Мирчев

0888415071 Божидар Божанов

Източник: crimesbg.com