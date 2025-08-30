ЕКСКЛУЗИВНО! Атанас Зафиров заминава за Китай по покана на Си Дзипин. На трибуната ще бъдат Владимир Путин и Ким Чен Ун Вицепремиерът и председател на БСП е специален гост на честванията по случай Деня на победата, отбелязващ края на китайско-японската война и световната борба срещу фашизма https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-atanas-zafirov-zaminava-za-kitay-po-pokana-na-si-dzipin-na-tribunata-shte-badat-vladimir-putin-i-kim-chen-un-3/171338 Crimes.bg

По покана на китайския президент Си Дзипин и Китайската комунистическа партия, вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров заминава за Китай, където ще бъде специален гост на честванията по случай Деня на победата, отбелязващ края на китайско-японската война и световната борба срещу фашизма.

Китай ще организира мащабен военен парад на 3 септември в чест на 80-годишнината от победата в Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия и в Световната антифашистка война. За Китай капитулацията на Япония бележи края на много по-дългата „Война за съпротива срещу японската агресия“, която започна с нахлуването в Манджурия през 1931 г. Според Синхуа, китайската държавна информационна агенция, парадът следващата седмица „ще включва хиляди войници, над 100 самолета и стотици наземни оръжия“. Той ще демонстрира не само оръжия от „ново поколение“, но и „новото оформление на структурата на китайските въоръжени сили“, които са били реорганизирани няколко пъти под ръководството на Си Дзинпин.

26 чуждестранни лидери ще присъстват на честванията в Пекин, обяви в четвъртък помощник-министърът на външните работи Хонг Лей.

Сред тях поканени да присъстват на честванията, са руският президент Владимир Путин, Ким Чен Ун, беларуският президент Александър Лукашенко, азербайджанският президент Илхам Алиев, арменският премиер Никол Пашинян, иранският президент Масуд Пезешкиан, както и сръбският президент Александър Вучич и словашкият премиер Роберт Фицо.

Най-забележителното включване в списъка е на севернокорейският лидер Ким Чен Ун, който никога не е присъствал на многостранно дипломатическо събитие, а вместо това предпочита двустранни срещи на върха в редките случаи, когато пътува. Присъствието на Ким в Пекин по този начин бележи голяма промяна в ангажираността му със света и открива възможност за множество странични срещи, отбелязват международни медии.

“Българската социалистическа партия не е спирала с процеса на своето идеологическо обновление, а съществена част от него е изучаването на китайския опит и на развитието на социализма с китайска специфика”, сподели ексклузивно за медията ни Атанас Зафиров. По думите му

огромният опит на ККП в развитието на Китай е безценен, защото БСП също е поставила в основата на своята идеология преодоляването на бедността и прилагането на мащабна социална политика. В това отношение има много какво да се научи от китайския опит, който е известен в цял свят. Той припомни, че още през 2013 година БСП открива своя партийна организация в град Ухан, а в нея се събират млади хора, които искат България по-активно и упорито да прилага китайските познания в своята политика. Единствената политическа сила в България, която участва активно в диалога, иницииран от ККП, свързан с „Новия път на коприната“, отново е Българската социалистическа партия. Още през 2016 г. изследователски екип на партийния институт „Димитър Благоев“ към НС на БСП разработи подробен доклад, посветен на възможностите и перспективите за България, свързани с инициативата „Един пояс, един път“, в контекста на националната стратегия за развитие през призмата на българо-китайските политически и икономически отношения, допълни лидерът на БСП.

Заедно със Зафиров, делегацията от родни социалисти, които ще присъстват на парада по случай Деня на победата, включва регионалния министър Иван Иванов, който е и зам.-председател на партията, зам.-министъра на земеделието Стефан Бурджев (също член на ръководството на Левицата), някогашния кмет на Смолян Дора Янкова, Калоян Паргов, както кмета на град Пещера Йордан Младенов, допълниха от “Позитано” 20.

