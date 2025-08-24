До дни пускат от затвора Йоан Матев, който уби ученик в Борисовата градина Митничарският син излиза на свобода следващата седмица след само 2 години прекарани в пандиза https://crimes.bg/vodeshha-tema/do-dni-puskat-ot-zatvora-yoan-matev-koyto-ubi-uchenik-v-borisovata-gradina-3/170821 Crimes.bg

Митничарският син Йоан Матев, който през 2015 г. наръга смъртоносно с нож 15-годишния ученик Георги Игнатов в Борисовата градина, но бе арестуван цели 2 години след кървавото престъпление, ще излезе тайно от Софийския затвор в края на следващата седмица. Това става ясно от разкритие, направено от служител на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието.

Йоан Матев, който вече е на 27-годишна възраст, излиза от затвора след само 2 години, прекарани в тъмницата, тъй като вече е излежал изцяло присъдата си от 6.5 години лишаване от свобода, която му беше постановена през лятото на 2023 г.

Матев се сдоби със скандално ниска присъда заради това, че все още не беше навършил пълнолетие, когато закла с ножа си отличника от Математическата гимназия в София Георги Игнатов. Преди да влезе в затвора през лятото на 2023 г., синът на шефа на паспортния контрол на ГКПП „Калотина“ Ивелин Матев и журналистката Сребрина Гаджева прекара повече от година в следствения арест, а впоследствие беше пуснат под домашен арест и прекара над 3 години в дома си, докато чакаше окончателна присъда.

Преди малко повече от 2 месеца - на 5 юни, Йоан Матев подаде молба да бъде предсрочно освободен от затвора заради излежани повече от 2/3 от присъдата му, но тогава от съда отказаха да го пуснат предсрочно заради шумния медиен и обществен натиск.

Още тогава обаче стана известно, че на касапина от Борисовата градина му остават по-малко от 3 месеца до окончателното изтърпяване на присъдата от 6,5 години. Йоан Матев е скъсил с около месец престоя си в Софийския затвор заради работата, която полага зад решетките, и ще излезе от тъмницата като свободен гражданин на 27 август.

На 2 юни 2015 г. Йоан Матев уби с нож деветокласника от Математическата гимназия Георги Игнатов, който умря на пейка в Борисовата градина, прободен няколко пъти в гърдите и в корема броени минути преди траурните сирени в памет на Христо Ботев да засвирят в София. Момчето е имало среща в парка със своята приятелка Лора и със свои съученици, предварителната им уговорка била да се срещнат на пейките зад сектор „В“ на националния. стадион „Васил Левски“.

Йоан Матев беше арестуван на 22 февруари 2017 г., цели 605 дни след убийството на Георги. Паралелно с Йоан беше задържан и неговият брат Марсел, който издава родственика си по време на 4-часова беседа с криминалния психолог Мария Раданова. Според разказа на Марсел в деня на убийството на Георги, той и брат му имали, тренировка по тенис в Борисовата градина. Йоан обаче казал, че отива да се поразходи и повече от час не се появил на кортовете. Върнал се с други дрехи, а в съблекалнята казал на брат си, че е направил огромна глупост – намушкал с нож момче, на което искал да вземе парите, а всичко станало за секунди и напълно инцидентно.

Веднага след убийството Йоан побягнал по бул. „Драган Цанков“, като първата му работа била да се отърве от ножа.

17-годишният тогава Матев скрива хладното оръжие в шахта досами сградата на Българското национално радио. По щастливо за него стечение на обстоятелствата шахтата попада в тъй наречената „мъртва зона” на охранителните камери. След това се преоблякъл и изхвърлил в контейнер за боклук край столичен търговски център маратонките и дрехите, с които е бил при нападението над Георги.

Ножът е открит от полицаите в шахтата, посочена от брат му Марсел. И макар че ДНК експертиза не можа да бъде изготвена заради липсата на годен материал върху ножа, престоял почти 2 г. в шахта, съдебномедицинската експертиза установи, че откритият нож е оръжието на престъплението.

В деня след задържането на Йоан Матев и шумното медийно оповестяване на новината, че убиецът от Борисовата градина е арестуван, Мирослав Паскалев, баща на най-добрия приятел на убития Георги, открито застъпи версията, че полицията и учителите на Иоан са го прикривали заради неговия баща Ивелин Матев – дългогодишен граничен полицай на ГКПП „Калотина“, издигнал се до началник на паспортния контрол. След задържането на Йоан през февруари 2017 г. десетки негови бивши съученици от частната гимназия „Езиков свят“ са разпитани от полицията. Почти всички признават едно и също – в училището разпознали Йоан Матев като бягащия окървавен младеж от Борисовата градина само часове след убийството на Георги. Някои от младежите си спомнят, че Йоан се е появил в училището късно следобед в същия ден на убийството и имал кръв по главата, която старателно измил на мивката в школската тоалетна.

Директорът на частната гимназия Василка Николова обаче наредила на всички ученици за нищо на света да не коментират подозренията си относно Йоан. Заместник-директорът Весела Дренчева, както и други педагози, също внушили на своите възпитаници, че е недопустимо на база голословни твърдения да се обвинява млад човек в убийство. Смята се, че за това е настоявала майката на Йоан – бившата журналистка Сребрина Гаджева, която направи и невъзможното, за да отърве сина си от присъда.

По време на съдебния процес стана известно и друго – че училищното ръководство не е спазило разпореждане, дошло от регионалния инспекторат след искане на МВР, снимката на тичащия окървавен младеж от Борисовата градина да бъде разлепена на видни места в гимназията. Вместо това домакинът на „Езиков свят“ Светослав Николов (съпруг на директорката Василка Николова) залепил снимката за издирване на вътрешната врата на някаква канцелария така, че да не е на особено видимо място.

След убийството на Георги, Йоан Матев и по-малкият му брат Марсел спират да посещават училището „Езиков свят“, като Йоан даже не си взима дипломата за завършено средно образование. Въпреки че остава без тапия, Матев е приет за студент по право в Благоевградския университет. Освен че сменя училището и града, Йоан Матев променя драстично и външността си. Пуска си брада и започва да тренира културизъм. Набързо натрупва мускулна маса чрез стероиди и хормон на растежа и за няколко месеца прибавя близо 30 кила към теглото си така, че да не бъде случайно разпознат в Благоевград като „беглеца с окървавено чело от Борисовата градина“. Когато на 22 февруари 2017 г. полицията го арестува за убийството на деветокласника Георги, външният му вид коренно се различава от този на бягащото момче по булевард „Драган Цанков“.

След съдебен процес, продължил 5 години, Йоан Матев беше окончателно осъден през лятото на 2023 г. на 6 години и 6 месеца лишаване от свобода, както и да заплати кръвнина от 400 000 лева на родителите на убития от него ученик Георги. Кръвнината все още не е изплатена от Йоан Матев, който след броени дни ще напусне Софийския затвор.

Източник: Уикенд