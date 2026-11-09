Димитър Манолов: Разговорът за частните фондове трябва да бъде технически, а не идеологически https://crimes.bg/vodeshha-tema/dimitar-manolov-razgovorat-za-chastnite-fondove-tryabva-da-bade-tehnicheski-a-ne-ideologicheski/205499 Crimes.bg

Разговорът за частните пенсионни фондове трябва да бъде технически, а не идеологически.

Това заяви пред БНР Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа", след като стана ясно, че правителството обмисля промени, които биха се отразили сериозно на дейността им в България.

"Самият факт, че беше позволено да се прехвърлят средства от частните пенсионни фондове в НОИ означава, че механизмът работи и ние сме приели, че това са средства на осигурените лица, които работят за тях. Когато тези средства се прехвърлят в държавната осигурителна система, ще се увеличат плащанията към тези лица по всякакъв ред, ще се увеличат бъдещите им пенсии, които сега са намалени за сметка на участието им в частните пенсионни фондове.

Първият и вторият стълб не би трябвало да имат нищо общо помежду си. За съжаление, са създадени така, че са свързани. Този разговор в един момент става неизбежен. Частните фондове съществуват за сметка на общата вноска, която хората плащат в държавното обществено осигуряване. Това беше едно огромно безумие на Световната банка от 90-те години. Тя направи този експеримент в няколко държави от нашия регион с идеята пенсионната система някой ден да се окаже приватизирана.

Непременно трябва чудовищните текси, които се събират от осигурените лица, без никакви услуги да им бъдат предоставени от пенсионните фондове, да бъдат променени.

Когато дойде момент осигурените лица да използват тези средства, те нямат право да решават как. Когато имаш над определен размер, те ти казват: "Ние ще изплащаме пожизнена пенсия". Но средствата са мои! Аз мога да поискам с тях да си направя бизнес. Част от тези средства ще останат и след като човек си отиде. Те казват, че се наследяват. А тези, които нямат наследници?! Този въпрос е много голям.

Вторият пенсионен стълб не трябва да е такъв, какъвто е създаден тук. Навсякъде по света са т.нар. корпоративни пенсионни планове. Предприятие или група от предприятия заделят за хората, които работят в тях, за бъдещите им пенсии. Но е за сметка на допълнителна вноска".

Начинът, по който се управляват нашите средства в частните фондове, дори не догонва инфлацията, отбеляза още Манолов в предаването "Неделя 150".

Той коментира представянето на бюджета за 2027 г. в УНСС.

"УНСС е Алма аматер на икономическата наука в България. Не се сещам за по-подходящо място. Но не чухме нищо ново. Има плахи стъпки напред в овладяването на ситуацията. Няма и как да има. Шумът около това е много голям".

Синдикалният лидер анализира и недоволството сред полицаите след анонса, че доходите на силовите ведомства няма да бъдат увеличени дори с тези 5%, който публичната сфера ще получи с бюджета за 2027 г.

"Ако те протестират, твърде вероятно е да сме заедно по някакъв начин.

Като цяло тази политика по доходите, за която се говори, е нещо, което не харесваме. В "Подкрепа" сме събрали 32 хиляди подписа за това да бъде възстановено доплащането за професионален опит и стаж на държавните служители. Ще поставим този въпрос на дневен ред".

Той отбеляза още, че за синдикатите е важно да не пострадат битовите потребители, когато се правят договорки за компенсациите на предприятията заради високите енергийни цени.

"Да са в състояние държавните фондове да подпомагат енергийно бедните".

Манолов приветства инициативата на Министерството на икономиката да предоставя средства на предприятия в затруднение, но срещу временно прехвърляне на част от собствеността им.

"Страх ме е, че при тези условия няма да има много кандидати, които да желаят да ги използват, защото българските капиталисти са свикнали да живеят по друг начин".