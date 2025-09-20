Дебелия плавник от село Кошари отново лъже Прислужникът на семейство Адамс с тежък комплекс за малоценност https://crimes.bg/vodeshha-tema/debeliya-plavnik-ot-selo-koshari-otnovo-lazhe-3/173007 Crimes.bg

Прислужникът на семейство Адамс, по-известен като Ивайло Мирчев, отново се впусна в безочливи лъжи, точно преди празника на Независимостта на България.

Момчето за всичко, което носи прякора Дебелия плавник, заради грамадните си нозе, явно е изпаднал в тотален душевен колапс и не спира да каканиже глупости през всички дни от седмицата.

Той не се посвени да избълва лъжата, че пред Народното събрание са поставени ограничителни антипаркинг колчета, след като ясно се вижда, че въпросният участък е само подравнен, за да не се пребият българските граждани, когато минават от там.

Тъмночервеното отроче обича да говори за десни политики, но всъщност е един от най-изявените ляво ориентирани либерали на Джордж Сорос.

Мирчев и цялата плява от ПП-ДБ са се превърнали в изключителни посмешища, защото на българския народ вече е ясно, че те не застават зад национални каузи, а единственото, което правят, е да занимават обществеността със злободневни проблеми.

За тях не е важна водната криза, не е важна инфлацията, не е важна инфраструктурата, важна е само охраната на лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски.

И от космоса личи колко е голям комплексът за малоценност на Мирчев заради 50 см. му ходило. За да прикрие друг свой дефект, той си сложи пръстен на стомаха, но очевидно му е необходим такъв и за устата, за да намали безсмисления словесен поток, който се излива от нея.

Така или иначе играта на поклонниците на Сорос приключи и много скоро те ще се озоват на дъното на тресавището.

Източник: blitz.bg