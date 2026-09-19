Дават на съд министър заради „Петрохан“, спонсорът Васил Терзиев е чист пред закона До дни повдигат обвинение срещу Борислав Сандов за сключения договор с НПО-та на педофила и двоен убиец Ивайло Калушев https://crimes.bg/vodeshha-tema/davat-na-sad-ministar-zaradi-petrohan-sponsorat-vasil-terziev-e-chist-pred-zakona-3/201469 Crimes.bg

Софийската градска прокуратура ще повдигне обвинение срещу бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов за длъжностно престъпление и самоуправство. Разследването е за подписано на 8 февруари 2022 г. споразумение със сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии". Чрез този контракт педофилът и двоен убиец Ивайло Калушев и хората му са се настанили в района около хижа "Петрохан". Преди дни стана ясно, че Калушев е застрелял 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев под връх Околчица, след което е подтикнал трима горски рейнджъри към самоубийство, уплашен от арест.

Премиерът Румен Радев призова за пълно разследване на институциите, давали подкрепа, оръжие и легитимация на частната организация. В същото време лидерът на сдружението "Да запазим Корал" Атанас Русев публикува снимка от 14 февруари 2023 г., която показва Сандов в близка компания с Калушев и жертвата Макулев на събитие, организирано от бившата депутатка Албена Симеонова. Кадърът категорично опровергава твърденията на ексминистъра, че не е познавал лидера на организацията.

Ивайло Калушев с Александър Макулев празнува Трифон Зарезан в компанията на тогавашния министър на екологията Борислав Сандов, заместник-министъра Тома Белев и депутатите от ПП-ДБ Владислав Панев и Албена Симеонова. Снимката е от 2023 г.

За разлика от Сандов, кметът на София Васил Терзиев няма да бъде подведен под наказателна отговорност от държавното обвинение. Той сам обяви, че е дарил 251 000 лева лични средства за покупка на моторни шейни и е посещавал хижа "Петрохан". От прокуратурата потвърдиха, че даренията са направени с лични пари и няма никакви законови основания за повдигане на обвинения спрямо софийския градоначалник.

Източник: Уикенд