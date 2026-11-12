Държавни почести за Вежди Рашидов на поклонението в Народния театър (снимки) Цялата ПГ на ГЕРБ, но без Бойко Борисов, дойде на поклонението, президентът Илияна Йотова прегърна съпругата на бившия председател на 48-ото НС https://crimes.bg/vodeshha-tema/darzhavni-pochesti-za-vezhdi-rashidov-na-poklonenieto-v-narodniya-teatar-snimki-3/205699 Crimes.bg

С държавни почести започна поклонението на Вежди Рашидов в Народния театър "Иван Вазов". Да се поклонят дойдоха президентът Илияна Йотова, която прегърна съпругата му Снежана край ковчега в театралното фоайе - двете семейства бяха приятели от дълги години.

Цялата парламентарна група на ГЕРБ пристигна, за да изпрати своя бивш колега и съмишленик, като единственият отсъстващ беше лидерът Бойко Борисов. Да отдадат почит дойдоха конституционни съдии, депутати и президенти.

На поклонението присъстват председателят на НС Михаела Доцова, вицепремиерът Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев - и тримата бяха посочени от правителството в комисията по организиране на погребението на твореца и политика Вежди Рашидов.

Край ковчега в залата на театъра са конституционните съдии Атанас Семов и Янаки Стоилов, президентите Георги Първанов и Росен Плевнелиев.

Рашидов беше депутат от ГЕРБ в седем парламента, председател на 48-ото Народно събрание и два пъти министър на културата - от юли 2009 г. до март 2013 г. и от ноември 2014 г. до 2017 г. Именно заради факта, че е оглавявал парламента, по закона за държавния протокол поклонението му е организирано с държавни и военни почести.

Творецът почина след кратко боледуване на 6 ноември тази година, а погребението му ще се състои в тесен семеен кръг.

Снимка: БТА

Рашидов е роден в Димитровград, е син на известната народна певица Кадрие Латифова, наричана "Славея на Родопите". След смъртта на майка си през 1962 г., когато е на 11 години, живее и учи в сиропиталището в с. Студен кладенец, Хасковско.

През 1970 г. завършва Художественото училище за изящни изкуства "Илия Петров" в София, а след това и специалност "Скулптура" в Художествената академия в София при проф. Димитър Даскалов. От 1978 г. участва във всички национални изложби в страната, както и в представителни изложби в чужбина. През 1985 г. заминава за Франция, след като печели конкурс за творческо пребиваване в "Сите дез ар" в Париж.

Снимка: БТА

Приживе Рашидов се разочарова от политиката и я напусна преди три години, за да се концентрира изцяло върху голямата си любов - изкуството. Това стана, след като парламентът гласува предсрочно оставката му като председател на 48-ото НС на 1 септември 2023 г. Рашидов напусна Народното събрание, както и партия ГЕРБ, в която беше член на Изпълнителната комисия, и скъса изобщо с политиката.

Снимка: БТА

За 70-годишнината си отвори своя галерия, наречена на него - "Вежди", която е подарък от съпругата му за рождения ден.

Снимка: БТА

Автор е на статуетките за призовете "Сирак Скитник" на Българското национално радио, "Златна роза" на фестивала на българския филм във Варна, "Полицай на годината" на Министерството на вътрешните работи и наградата за наука "Питагор" на Министерството на образованието и науката.

Обявен е за народен художник на Турция и за почетен гражданин на Армения. Произведения на Вежди Рашидов се намират в почти всички галерии в България, както и в частни колекции и музеи по света, сред които музеят "Пушкин" в Москва, фондация "Лудвиг" в Кьолн, Националната галерия в Ереван, музеят "Манцу" в Хачиджи, колекция "Корита" в Токио, музеят "Стасис" в Отару, фондация "Арт Диалог" в Париж, музеят "Тилсен" в Канада, Националната галерия в Анкара, Музеят за модерно изкуство в Палма де Майорка, Музеят на Израел в Йерусалим, галерия "Уфици" във Флоренция, Музеят на конната цивилизация в Токио, музеят "Арсенал" във Венеция, Скулптурният парк на Министерството на външните работи на Кипър, фондация "Серра", фондация "Кетглас" и музеят "Дзинтай" в Пекин.

Участва в над 50 изложби в България и в чужбина - Русия, Полша, Унгария, Испания, Италия, Франция, Германия, Белгия, Кувейт, Япония, Индия и други. Носител е на орден "Стара планина" първа степен (13 май 2002 г.). От 2004 г. е член-кореспондент на Българската академия на науките (БАН). В продължение на 10 години преподава в Художествената академия в София. Член е на Международната академия за пластично изкуство към ЮНЕСКО, Европейската академия за изкуства в Париж и Парижкия есенен салон.

Снимка: БТА

През април 2019 г. посланикът на Армения в България Армен Саргсян връчва на Вежди Рашидов специален сертификат за оказаната от него помощ след земетресението в арменския град Спитак през 1988 г. Заедно с художника Георги Трифонов Рашидов дарява приходите от тяхна изложба в Индия и Париж за пострадалите от бедствието.

Почетен гражданин е на Кърджали, Мадан, Димитровград, Правец и София (24 юли 2014 г.).

Източник: dir.bg