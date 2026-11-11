Черна гора след Вучич: Изкуството да сменяш политическия лагер и винаги да си на страната на победителите https://crimes.bg/po-sveta/cherna-gora-sled-vuchich-izkustvoto-da-smenyash-politicheskiya-lager-i-vinagi-da-si-na-stranata-na-pobeditelite/205665 Crimes.bg

Доскорошните съюзници на Вучич побързаха да се дистанцират от него. Скандалът около „Алта банка“ разкрива дълбоките политически и финансови връзки между двете страни.

След победата на Студентската листа на изборите в Сърбия на 25 октомври единствената парламентарно представена партия в Черна гора, която продължава открито да подкрепя Александър Вучич, е Демократичната народна партия (ДНП). Нейният лидер Милан Кнежевич, който беше до бившия сръбски президент, когато той призна изборното си поражение, заяви, че няма да изостави своя „приятел Вучич“. Всички останали просръбски партии от управляващото мнозинство бързо промениха позициите си и поздравиха студентите за победата.

Опозиционните Демократична партия на социалистите (ДПС) и Европейски алианс (ЕС), които от години критикуват връзките на новото управляващо мнозинство с режима на Вучич, използваха поздравленията към сръбските студенти, за да обвинят политическите си противници в опортюнизъм и манипулативно поведение.

„Убедени сме, че резултатът от изборите ще постави началото и на нов етап в развитието на Сърбия, в който официалната политика на страната трябва да се съсредоточи върху собственото ѝ развитие, а не върху разрушаването на добросъседските отношения и намесата във вътрешните работи на държавите от региона“, заявиха от ДПС.

Депутатът от партията Иван Вукович, бивш кмет на Подгорица, преди това беше разпитан от сръбската Агенция за сигурност и информация (БИА) и изгонен от Сърбия заради подкрепата си за студентските протести.

Президентът на Черна гора Яков Милатович проведе разговор с представители на Студентската листа - Илия Срданович, Радомир Саичич и Деян Шошкич. Той ги поздрави за изборната победа и за доверието, което гражданите са им гласували.

Премиерът Милойко Спаич също поздрави представителите на Студентската листа в социалната мрежа Екс, като подчерта, че свободната воля на гражданите е в основата на демократичните промени.

Нито президентът, нито премиерът обаче коментираха темата, че режимът на Александър Вучич е инвестирал пряко 2 милиона евро в предизборната битка за местната власт в Никшич, за да подпомогне победата на просръбските партии.

Председателят на черногорския парламент Андрия Мандич, лидер на „Нова сръбска демокрация“, беше редом до Александър Вучич в Белград, за да отпразнува изборната му победа през 2023 г.

За разлика от доскорошния си съюзник Милан Кнежевич обаче Мандич не се поколеба да поздрави Студентската листа, като подчерта взаимното задължение на двете държави да изграждат възможно най-добри отношения.

Председателят на „Демократична Черна гора“ Алекса Бечич също поздрави студентите за изборния им успех.

Това стана въпреки факта, че община Херцег Нови, където неговата партия има мнозинство, и министърът на културата Тамара Вуйович, която също е представител на формацията, наскоро забраниха на сръбския актьор Драган Мичанович да произнесе реч срещу Вучич по време на местен филмов фестивал.

Печелившият бизнес на „Алта банка“ в Черна гора

Икономическите мерки, предприети от новите власти в Сърбия, вече имат последици и отвъд границите на страната.

Ден след като Националната банка на Сърбия отне лиценза на „Алта банка“ на 1 ноември, Съветът на Централната банка на Черна гора реши да отнеме разрешението на „Алта Пей Груп“ да предоставя платежни услуги на черногорска територия.

Собственикът на двете дружества Давор Мацура, смятан за приближен на Александър Вучич, получи забрана да влиза в Черна гора на 14 октомври по съображения за национална сигурност.

На 2 ноември той беше задържан в Сърбия по разпореждане на Специализираната прокуратура за организираната престъпност по подозрение в присвояване на средства.

„Алта банка“ не извършваше пряка банкова дейност в Черна гора, но нейното дъщерно дружество „Алта Пей Груп“ в Подгорица предоставяше платежни услуги и осигуряваше парични преводи.

По време на заседание на парламентарната комисия по икономика, финанси и бюджет управителят на Централната банка на Черна гора Ирена Радович потвърди, че институцията е била подложена на натиск, след като е отхвърлила искането на „Алта банка“ да придобие „Аддико банк“, както и предложенията за навлизането на още две банки на черногорския пазар.

Бизнесът на „Алта банка“ в Черна гора изглежда е процъфтявал особено по време на управлението на Дритан Абазович.

През 2022 г. банката отпуска кредит от 8,3 милиона евро на компанията „Лущица дивелъпмънт“, обезпечен с ипотека от първи ред върху две сгради на хотел „Чеди Лущица Бей“.

Компанията открива две сметки в „Алта банка“ в Белград - една във валута и друга в сръбски динари. Засега не е известно дали те са използвани за други операции освен обслужването на кредита.

Докато правителството на Дритан Абазович гарантира задължението на „Лущица дивелъпмънт“ към „Алта банка“ и разрешава ипотекирането на значителни активи, братът на тогавашния премиер Джихан Абазович открива в Белград клиниката „Биосел“ заедно с Милица Джурджич, партньорката на тогавашния сръбски премиер Ана Бърнабич.

Инвестицията е финансирана с кредит от „Алта банка“.

Година по-късно банката започва производство по несъстоятелност срещу клиниката, която ѝ дължи 2,8 милиона евро и около 732 000 динара.

Партията на Дритан Абазович - Гражданско движение УРА, също поздрави сръбските студенти за победата, въпреки че бившият премиер по-рано беше посетил Златибор, за да изнесе лекция пред студенти, които отказваха да се присъединят към протестите в Белград.

На 29 юни 2026 г. правителството на Милойко Спаич гарантира нов кредит от 15 милиона евро за „Лущица дивелъпмънт“ от „Алта банка“. Само месец по-късно обаче разрешението е оттеглено без обяснение.

Изненадващите предупреждения за хибридни заплахи

Пет дни след изборното поражение на Вучич и неговото политическо обкръжение премиерът Милойко Спаич отново отправи в социалната мрежа Екс обвинения за външна намеса, целяща дестабилизацията на Черна гора и възпрепятстването на присъединяването ѝ към Европейския съюз.

Той поиска „институционални действия, основани на факти“, които да покажат кой действително е защитавал държавните интереси и кой, „опирайки се на неформални чуждестранни центрове на власт и използвайки незаконни механизми, се е опитал да застраши нашата стабилност и да забави присъединяването ни към Съюза“.

Неговото движение „Европа сега“ (ПЕС) вече беше обявило намерение да поиска парламентарната комисия по сигурност и отбрана да проведе контролно изслушване за евентуално чуждестранно хибридно влияние върху медиите и политическото пространство в Черна гора.

В съобщението на ПЕС се уточнява, че проверката трябва да обхване финансовите, собственическите и търговските отношения на националните телевизионни канали с компаниите „М:тел“, „Алта банка“, „Алта Пей Груп“ и други дружества, както и евентуалната координация на чуждестранно политическо влияние.

Още в края на август 2026 г. Спаич за първи път обяви, че правителството разполага със сериозна информация за подготвяна координирана хибридна операция, която трябва да последва затварянето на нови преговорни глави с Европейския съюз.

Според тогавашните му твърдения в действията са замесени представители на поне две държави от региона.

По думите на черногорския премиер целта е била дестабилизиране на страната, като се е очаквала логистична подкрепа от определени вътрешнополитически участници и част от медиите.

Това предупреждение обаче не беше последвано от видими институционални действия, а имената на двете държави така и не бяха разкрити, въпреки сериозността на предполагаемата заплаха за националната сигурност.

Новото предупреждение съвпада с падането от власт на режима в Сърбия и е насочено основно към медийната среда, макар че хибридна заплаха от подобен мащаб би предполагала и намеса на прокуратурата.

Така възниква въпросът дали правителството на Черна гора действително се стреми да противодейства на външното влияние, или чрез внезапното си дистанциране от компании, близки до Сръбската прогресивна партия, се опитва да се предпази от политическите последици след падането на Вучич. | БГНЕС, „Куриер де Балкан“