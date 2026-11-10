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Делян Пеевски, лидер на ДПС: Кошмарът на магистрала “Тракия” е тест за властта

https://crimes.bg/vodeshha-tema/delyan-peevski-lider-na-dps-koshmarat-na-magistrala-trakiya-e-test-za-vlastta-3/205594 Crimes.bg
Iva Ivanova
7
Делян Пеевски, лидер на ДПС: Кошмарът на магистрала “Тракия” е тест за властта
Iva Ivanova
7

 

Кошмарът на магистрала “Тракия” е трагедия за десетки семейства и тест за способността на властта да се справи с трагедията и последиците от нея. Всеки опит на министрите да си измиват ръцете с нещо “преди” или да обещават с “работни групи” нещо за в бъдеще е признак на страх, безпомощност и слабост. Властта е отговорност.

От името на ДПС поднасям искрените ни съболезнования към близките на жертвите, пожелания за бързо възстановяване на ранените.

Благодарност за мъжеството на десетките полицаи, медици и сестри, военнослужещи и доброволци, които спасяват и се борят за живота на пострадалите.

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