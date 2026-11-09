Ива Михайлова: Когато се изявих като българка, тогава започна тормозът

Последните три-четири месеца постоянно ме следяха, всеки ден, каза още Ива

Ива Михайлова e поискала да участва в делото срещу нея днес в Кочани по видеоконферентна връзка. Очаква се да бъдат разгледани две експертизи.

Случаят беше повдигнат от БНТ още през месец май и репортажите ни предизвикаха реакции на президента, правителството, Външното министерство, а депутати от всички парламентарни групи започнаха да наблюдават лично процеса в Кочани.

Ива Михайлова даде интервю за БНТ пред Иво Никодимов.

- Да започнем оттук. Какво казват лекарите? От какво лечение се нуждаеш и колко дълъг ще бъде пътят до възстановяването ти? Ива Михайлова: Здравей, Иво! Благодаря ти за поканата. Радвам се, че сме тук. Лечението ми започна още преди три-четири седмици, откакто се прибрах в България, заедно с рехабилитация, която започвам отскоро. Така че не можем да кажем за момента колко дълго ще продължи то. - Има ли някакви усложнения вследствие на това, че една година всъщност не си получавала необходимото лечение и рехабилитация? Имаш ли някакви ограничения, неща, които не можеш да правиш? Ива Михайлова: За съжаление имам трайни последици, които ми пречат в ежедневието, и в момента се опитваме да ги оправим с докторите тук. Причината е именно липсата на рехабилитация, която ми отказваха месеци наред в Кочани. - Ти преди малко каза, че не можеш да седиш по начин, по който иначе си свикнала. Ива Михайлова: Забравям. Между другото, много исках да си кръстосам краката, но не се чувствам комфортно по този начин именно заради гръбнака и затова съм така. - И забраниха ли ти да си кръстосваш краката? Ива Михайлова: Да.

- Тоест вече любимата стойка на дамите - да застанете така и така нататък - не може. Липсва ти това? Ива Михайлова: Да, за съжаление. - Какви са прогнозите обаче? Ще се възстановиш ли напълно или следи от тази травма ще останат? Ива Михайлова: То вече има следи и те ще останат. И ми казаха даже, че и с интервенция няма как да се промени изтръпването в крайниците и някои други неща. Ако докторите не се справят тук, ме препращат в Израел. - Тоест има вариант да се наложи лечение не само в България, а в Израел, така ли?

Ива Михайлова: Да. - Всъщност последните два месеца, докато идвахме по време на делото в Кочани, ти постоянно ни споделяше, че полицията в Кочани непрекъснато те проверява, че дрон прелита над къщата ти, за да видят дали си си там. Всъщност колко често се случваше това? Сега, когато вече от позицията на времето преценяваш нещата, защото все пак тогава ти беше емоционално в по-друго състояние?

Ива Михайлова: Да. Доколкото помня, последните месеци, последните три-четири месеца постоянно ме следяха, всеки ден. По всякакви възможни начини. Както съм казвала, полиция постоянно пред дома ми, обиски вкъщи, дронове. Когато излизам навън някъде, винаги има човек, който ме следи. Дали ще е от полицията или от службите, без значение. Просто винаги има някой. - Добре, а какви бяха мотивите, например, да идват до вас, да извършват проверки, обиски и т.н.? С какво се мотивираха? Ти нямаше мярка за неотклонение „задържане под стража". Просто беше... или пък домашен арест. На теб ти беше забранено да напускаш Кочани и трябваше да се подписваш всяка седмица. Ива Михайлова: Сега това го възприемам като психически тормоз от тяхна страна, да ме пречупят по някакъв начин, когато се върна обратно и помисля какво всичко са правили те. Не мога да разбера защо са го правили това нещо. Нелегално влизаха в дома ми постоянно. Като подадохме във вътрешен контрол да разберем защо и как, така и не получихме отговор. Три месеца по-късно все още. - Според теб кога започнаха да те следят така постоянно? Кога започнаха да те наблюдават постоянно? Ти нямаше този проблем в началото на месец май, когато идвахме при теб. Ива Михайлова: Когато се изявих като българка, тогава вече започна целият тормоз от тяхна страна. - Как тогава тръгна от Кочани? Вече забеляза, че непрекъснато те наблюдават, или някой доброжелател ти подсказа, че можеш да тръгнеш, или какво? Как го взе тогава решението? Ива Михайлова: С желанието за свобода, за лечение и за това да съм у дома постигнахме това, което искахме.

- Сега някой от Република Северна Македония опитва ли се да се свързва с теб? Пишат ли ти нещо? Получаваш ли съобщения от тях? Ива Михайлова: Към момента не. Не получавам. - А в социалната мрежа, съобщения във Фейсбук? Ива: Там да, от най-различни хора, но... - Какво ти пишат? Ива Михайлова: Не хубави неща, между другото. Защото македонските медии така 20 дни подред настроиха на ужас толкова и македонския, и албанския народ срещу мен и срещу България. Предполагам, сте забелязали всички. Толкова лъжи се написаха и от толкова високопоставени лица се изказаха лъжи, че това минава всякакви граници. - В понеделник ли е следващото заседание по делото в съда в Кочани? И как ще участваш в него? Или разчиташ изцяло на адвокатите там? Ива Михайлова: Не, моят адвокат е подал молба аз да мога да участвам онлайн оттук. Така че очакваме да видим дали прокуратурата и съдът ще приемат тази наша молба да се включа и аз онлайн.