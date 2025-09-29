ДЪНО! ОБЩИНАРЯТ ОТ ВМРО ИВО ПАЗАРДЖИЕВ ШМЪРКА БЀЛО С ДИОНА, ШАРИ 30 БОНА ЗА КЛИП

Незабавна проверка да назначи КОНПИ на самозабравилия се общински съветник от русенската организация на ВМРО Иво Пазарджиев, зоват възмутени потребители на социалните мрежи след като изтекоха гнусните му чатове с наркоманизираната чалгаджийка Диона.

От разговорите им във вайбър по безспорен начин става ясно, че самозабравилият се общинар разполага с несметни богатства, които трудно би обяснил с възнаграждението си в местния парламент или с хонорарите си на адвокат. Говорим за суми по над 10 хил.лв. седмично, които той дава като джобни на пропадналата мастия. В допълнение й е шарил още 30 бона за вулгарен, долнокачествен видеоклип. Черешката на тортата е гривна Картие за над 40 хилядарки в евро, която се е гласял да й купи. Целият кеш не е бил превеждан надлежно по банков път, а е бил носен на ръка от трето лице, базирано в София.

Освен, че парите ги няма за нищо, човекът от русенската организация на Красимир Каракачанов разкрива себе си като последен наркоман, изпаднал до там една пр0ститутка с микрофон да му носи “бяло сладко” за да може да прави секс цяла нощ! Надяваме се избирателите и най-вече съпартийците му да си дават ясна сметка, че говорим за лице, което активно участва в управлението на гр. Русе - внася предложения, взема решения и гласува в ОбС. В частния си живот пък решава съдбите на съгражданите си, осигурявайки им юридическа защита. Всички тези му действия са от висок обществен интерес и е непростимо те да бъдат упражнявани под въздействието на забранени от закона субстанции, за които по безспорен начин е доказано, че пречат на трезвата преценка, ясната мисъл и здравия разум, коментираха магистрати, до които се допитахме. Ако допуснем, че “бялото сладко” на Диона е някакъв бъркоч от амфетамини, кристали или пико, положението става още по-тежко, защото подобни прахчета правят човек неадекватен и силно агресивен, допълниха столични криминалисти.

Фактът, че избрания от съгражданите си за общински съветник и представящ се за патриот Иво Пазарджиев практикува платен с€кс с долни пачаври като чалгаджийката е бал кахър на фона на останалите тежко укорими провинения, които лъснаха от чатовете му.

За да не държим читателите в неведение за какво става въпрос, ето и възможно най-сбит преразказ на кореспонденцията във Вайбър между Иво Пазарджиев и Диона. В разговорите двамата обсъждат както лични отношения, така и теми, които пораждат въпроси около начина на живот на младия политик.

В една от репликите Пазарджиев пита: „Купила ли си сладко?“, на което Диона отговаря: „Ей наркоманче“. Изразът „бяло сладко“ предизвика множество спекулации относно контекста на разговора.

В друга част от кореспонденцията общинският съветник критикува клип на певицата с думите: „Ужасна е тази песен, не знам с какъв я направи. За това ли дадох 30 бона, за мен тая работа не струва 30к.“Отговорът на Диона гласи: „Ами дай ми 50 другия път и ще имам клип като на Галена.“

Тези изтекли чатове породиха редица въпроси – включително откъде Пазарджиев би могъл да разполага със средства за подобни харчове и доколко автентични са публикуваните съобщения. Засега официален коментар от двете страни няма.

Дали случаят ще прерасне в по-голям скандал за фолк средите и местната политика, предстои да се види. Едно е ясно – темата вече предизвика сериозен обществен интерес.

Източник: crimesbg.com