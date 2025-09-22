Битият кмет на село Огняново три пъти отказал подкуп от хотелиера мутра Четрафилов Вода за милиони левове се краде от СПА комплексите на бизнесмена в полите на Родопите, властите нехаят https://crimes.bg/vodeshha-tema/bitiyat-kmet-na-selo-ognyanovo-tri-pati-otkazal-podkup-ot-hoteliera-mutra-chetrafilov-3/173159 Crimes.bg

Кметът на родопското село Огняново Иван Ижбехов, който преди дни беше нападнат и пребит от хотелиера мутра Валентин Четрафилов заради инициирана проверка за наличието на незаконни сонди за минерална вода в СПА комплексите „Валентина Касъл“ и „Роял Валентина Касъл“ на три пъти е отказал да приеме подкуп, за да си затвори очите пред наглата кражба на водни ресурси от страна на бизнесмена от Гоце Делчев.

От няколко години хотелските комплекси на Валентин Четрафилов в полите на Родопите източват ежедневно хиляди кубици минерална вода, докато на жителите на с. Огняново е строго забранено да се възползват от водните ресурси. По груби сметки всяка година хотелиерът Четрафилов краде вода за над 1.5 млн. лв. чрез която не само пълни басейните и СПА зоните на помпозните си хотели, но и ги отоплява. По подобен начин действат и останалите собственици на хотели в селото, същата е картината и в разложкото село Баня, където всяка година се краде минерална вода за десетки милиони левове.

На 16 септември инспектори от „Басейнова дирекция“ в Благоевград извършиха проверка в хотелските комплекси на Валентин Четрафилов по настояване на кмета на Огняново Иван Ижбехов, заради което управникът беше нападнат и пребит от мутреещия хотелиер.

„След края на проверката и след като инспекторите си тръгнаха, при мен дойде собственикът на комплекса и пожела да поговорим. Разговорът започна съвсем нормално, в спокоен тон, като темата, която обсъждахме, беше моето желание да бъдат установени всички незаконни сондажи за минерална вода и да бъде спряна практиката някои хора да трупат печалби в ущърб на местното население. В един момент, съвсем неочаквано, и в гръб, бях физически нападнат от Валентин Четрафилов, нанесе серия юмручни удари в тила.

Когато бях повален на земята и бях в напълно беззащитно състояние, получих още удари с ръце и крака. Преди да си тръгне, оставяйки ме с окървавено лице, нападателят ме заплаши и заяви, че ако съобщя на някого за случилото се или ако продължа да се ровя за наличието на незаконни сонди за минерална вода, той лично ще даде 200 000 лева, за да бъде извършено убийство срещу мен. Травмите, които ми бяха нанесени – аркади, хематоми, охлузвания и други, са документирани с надлежно извадено медицинско свидетелство“, разказа кметът на Огняново Иван Ижбехов.

Жители на селото пък разкриват, че пребитият кмет три пъти е отказвал подкупи от Валентин Четрафилов, за да не рови около незаконните сондажи за минерална вода. За последно хотелиерът опитал да корумпира селския кмет преди около месец, когато му предложил да му плаща по 50 000 лева всяка година, за да бъде оставен на спокойствие да краде милиони кубици минерална вода.

„Кметът Ижбехов многократно е сезирал институциите за кражбата на вода в огромни размери не само от хотелските комплекси на Валентин Четрафилов, но и от други СПА центрове. Инспекторите от „Басейнова дирекция“ обаче също го саботират и дълго време отказваха да извършват проверки – те всички взимат подкупи, за да си затварят очите“, категорични са жителите на селото.

Въпреки дързостта си да пребие и да заплаши с поръчково убийство кмета собственикът на СПА хотелите „Валентина Касъл“ и „Роял Валентина Касъл“ Валентин Четрафилов не е арестуван. Според мълвата, която обхожда региона, мутреещият се баровец се ползва с подкрепата на шефа на полицията в Благоевград Даниел Димитров, както и на местни политици, които често отсядали в „Роял Валентина Касъл“.

Бизнесменът мутра Валентин Четрафилов открай време е известен с изцепките и с далаверите си. В Огняново е публична тайна, че неговите хотели не плащат дори туристически данък и масово не регистрират клиентите си в системата ЕСТИ. По този начин всяка година село Огняново губи десетки хиляди левове, а НАП – милиони от недекларирани приходи. Иначе обикновената двойна стая в СПА хотелите на Четрафипов се предлага срещу 250 лева на вечер.

През лятото на 2019 г. Валентин Четрафилов отново се забърка в зрелищен скандал, след като заключи в къщата си за гости „Обърната къща” в Гърмен проверяващи от Държавен фонд „Земеделие“, дошли да инспектират обекта му. Четрафилов вдигна къщата за гости с европейски средства.

"Този мутрафон заслужава да бъде изгонен от Огняново заради кражби на минерална вода за милиони левове, а хотелските му комплекси да бъдат затворени. Нито един жител на селото няма право да ползва минерална вода, докато шепа аферисти печелят милиони левове на гърба на останалите“, гневят се срещу хотелиера мутра жители на родопското село.

