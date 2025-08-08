Алексей Петров подлъгал Кирил Петков да арестува Бойко Борисов

Оказва се, че не кой да е, а Алексей Петров е човекът, поръчал ареста на Бойко Борисов, разкриват запознати. Мотивът му, както вероятно се досещате, бил реванш за стари неуредени сметки помежду им, включително и за операцията „Октопод” и последвалата съдебна сага. Бившият агент на ДАНС, известен като крайно амбициозен човек, е зрелищно арестуван, кадрите от просването му на земята са излъчвани многократно по телевизиите, а след това са показани и подробни репортажи от съдебните зали, при които Петров се опитва да скрие белезниците на ръцете се.

Версията, че той е поръчал ареста на Борисов е извадена на светло веднага след разстрела му. Вече я потвърждават и хора от най-близкото му обкръжение.

По техни думи Алексей Петров споделил идеята си не директно с Кирил Петков, а с баща му Петко Петков, известен като „татко Петко”. В онзи момент, когато властта е в ръцете на ПП-ДБ, какъв по-голям знак за кардинална промяна от ареста на Борисов, който управлява България повече от десетилетие. Затова и на Трактора не са му били нужни много аргументи, още повече че ехото от протестите срещу ГЕРБ продължава да кънти.

Татко Петко явно е успял да убеди сина си, че това ще е топ събитието на годината. Любопитно е, че само ден преди ареста на Борисов, Кирил Петков се среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, като обсъждат и разследването за подкупите, давани от Васил Божков. Както стана известно по-късно, при тази среща тогавашния премиер Петков загрижено споделя на Кьовеши, че българската прокуратура не действа адекватно по сигналите срещу Борисов. Тя пък му отвръща с дежурното клише, че и Европейската прокуратура ще предприеме мерки според компетентността си.

Единствено тогавашният вътрешен министър Бойко Рашков, който е опитен юрист и бивш шеф на Националното следствие, изказва съмнения за ареста на Борисов. Ясно му е, че задържането няма да издържи пред съда и дори според запознати първоначално категорично отказва да разпореди на подчинените си да закопчаят бившия премиер. В крайна сметка по един или друг начин и той бил убеден в неотложността на „мероприятието”. Мълви се, че за да разпише акцията, Рашков е бил подобаващо „упоен” с няколко бутилки уиски.

Така на 17 март 2022 г. белезниците щракват за Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и пиарката на ГЕРБ Севделина Арнаудова. Отвеждат ги заради образувано производство за изнудване, свързано със самопризнанията на Васил Божков за раздавани подкупи. Тримата остават в ареста за 24 часа и са освободени, но без да им бъдат повдигани обвинения от прокуратурата. След това Административния съд на София се произнася, че арестите не покриват „стандарта за законност и за непроизволност”. Магистратите не коментират дали има доказателства за вината на тримата задържани.

Сега обаче самият Кирил Петков е обвинен, че е разпоредил задържането на Борисов, Горанов и Арнаудова, без да има законови правомощия. Пред съда подалия оставка лидер на „Продължаваме Промяната” заяви: „Първото нещо, което искам да кажа е, че не съм извършил престъпление” и декларира, че ще се явява и в следващите заседания с „високо вдигната глава”. Следващото заседание по делото ще бъде на 23 септември.

Какви обаче са били мотивите на Алексей Петров, сочен и за инженер на сглобката между ГЕРБ и ПП-ДБ, да поръча ареста на Борисов? Да припомним, че самият той беше застрелян на 16 август 2023 г., докато се разхожда над Драгалевци.

Алексей Петров, както е известно, е бивш бизнес партньор на Борисов през 90-те години. Освен това е и близък с бащата на Кирил Петков – Петко Петков. Враждата между някогашните съратници и кадри на МВР Борисов и Петров продължава с години и официално уж приключва през 2022 г. Версиите за тяхното прословуто съперничество са най-различни. Звучи инфантилно, но запознати казват, че освен всичко друго, те не могли да се разберат кой е по-добър каратист.

Преди години в интервю пред Николай Бареков и Валерия Касиян Борисов казва: „Животът ми се стече така, че с Алексей се познаваме от 1982-1983 г. някъде. Бяхме съотборници в националния отбор, после той ми беше помощник-треньор в клубния отбор на пожарната – те бяха барети с Благой Милев, с Румен. По състезания сме ходели, в една стая сме спали… Иначе сме се карали много, били сме се… Винаги сме имали спор кой е по-мнителният от двамата… За разлика от Румен Петков, аз не бих си позволил да правя никакви оценки за работата на Алексей или какъв е, как е… Ние бяхме съдружници, направихме една фирма да финансираме Федерацията по карате, ама се скарахме! Ние я направихме, а после бяхме толкова скарани, че…” На въпроса за пари ли са се скарали, Бойко Борисов отговаря: „Не, не, то един лев не е минал през нея! Единственият спор, който сме имали с него, е бил само за карате.”

И в това интервю Борисов отказва да отговори кой е по-добрият от двамата в каратето: „Това е като във футбола – никой няма да каже, че другият е по-добър. Аз бях национален треньор, после той ме смени. Аз завърших докторат, сега и той завърши докторат. След това, когато аз ръководех треньорите, той – съдиите. После стана председател на Федерацията. После аз станах почетен председател на Федерацията. Сиреч, всичките ни отношения са минавали през огромни спадове – от най-голям враг до най-голям приятел.”

Източник: Уикенд