Зетят на Маджо цъфна като актьор в „Под прикритие“ Архитект Иво Диков сред ВИП гостите на мафиотския бос Амигото в първия епизод на кримисериала https://crimes.bg/uncategorized/zetyat-na-madzho-cafna-kato-aktyor-v-pod-prikritie-3/203671 Crimes.bg

Архитект Иво Диков, зет на основателя на СИК и настоящ банкер Младен Михалев — Маджо, направи изненада с актьорски дебют в първия епизод на криминалния сериал „Под прикритие 6“. Бизнесменът се появи в ролята на строителен предприемач сред ВИП гостите на тържеството на мафиотския бос Антон Влашки – Амигото, изигран от Юлиан Вергов. Кадрите за новия сезон на поредицата са заснети в луксозните сгради, изградени от компаниите на архитект Диков „РОЙ Кепитъл“ и „Елит Билдинг“.

Сватбата на Иво Диков с Йоана Михалева през 2020 г. го сродява с главния акционер в „Асет банк“. Семейството отглежда две деца – четиригодишния Младен и малкия Иво, който на 14 октомври навърши една годинка. Диков не е единственият от известната фамилия с роля в поредицата – припомняме, че неговият баща Калин Диков изигра корумпиран главен архитект в предишен сезон. Чичото на актьора — Петър Диков, оглавяваше архитектурата в София, а днес води Съюза на архитектите.

Бляскавата премиера на сериала в НДК събра цялата фамилия Дикови, като единствено Калин Диков премина по червения килим с актьорския състав. Бащата на архитекта е познат в светските среди и с музикалните си изяви съвместно с Благовест Аргиров и Росица Кирилова. Остава отворен въпросът дали зрителите ще видят отново зетя на Маджо в оставащите 11 епизода на популярната телевизионна сага, излъчвана по БНТ.

Източник: Уикенд