ЗА СЛАВА БОЖИЯ! Патриарх Даниил и врачанският митрополит Григорий ще открият православен храм "Света Петка" във врачанското с. Главаци Съграждането на църквата е дело на д-р Янко Здравков, член на Съвета на директорите на болница „Лозенец“ https://crimes.bg/uncategorized/za-slava-bozhiya-patriarh-daniil-i-vrachanskiyat-mitropolit-grigoriy-shte-otkriyat-pravoslaven-hram-sveta-petka-vav-vrachanskoto-s-glavaci-3/203352 Crimes.bg

За празника на Света Преподобна Параскева, във врачанското с. Главаци ще проехти камбанен звън, а десетки вярващи ще се съберат за Света Литургия. На 14 октомври т.г. лично Негово Светейшество Даниил - Патриарх Български и Митрополит Софийски, заедно с врачанския митрополит Григорий, ще открият православния храм “Света Петка”, съграден с неоценимата помощ на д-р Янко Здравков.

Лекарят, който е член на Съвета на директорите на болница „Лозенец“, определя изграждането на църква в родното си село като мисията на живота си.

Първата копка е направена от покойния митрополит Калиник преди доста години, но строежът бил замразен заради липсата на средства. С помощта на д-р Здравков благочестивото дело е възобновено и жителите на с. Главаци, което се намира в пределите на община Криводол, вече имат собствен храм, където да общуват молитвено и заедно да посрещат големите православни празници.

Предание, разказвано през вековете от местните жители гласи, че морът по хората в Главаци щял да спре, когато се чуе звънът на камбана. Днес това е факт, а църквата “Света Петка” ще укрепва вярата в сърцата на християните.

Източник: informiran.net