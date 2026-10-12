ЗА СЛАВА БОЖИЯ! Патриарх Даниил и врачанският митрополит Григорий ще открият православен храм "Света Петка" във врачанското с. Главаци

За празника на Света Преподобна Параскева, във врачанското с. Главаци ще проехти камбанен звън, а десетки вярващи ще се съберат за Света Литургия. На 14 октомври т.г. лично Негово Светейшество Даниил - Патриарх Български и Митрополит Софийски, заедно с врачанския митрополит Григорий, ще открият православния храм “Света Петка”, съграден с неоценимата помощ на д-р Янко Здравков.
Лекарят, който е член на Съвета на директорите на болница „Лозенец“, определя изграждането на църква в родното си село като мисията на живота си.
Първата копка е направена от покойния митрополит Калиник преди доста години, но строежът бил замразен заради липсата на средства. С помощта на д-р Здравков благочестивото дело е възобновено и жителите на с. Главаци, което се намира в пределите на община Криводол, вече имат собствен храм, където да общуват молитвено и заедно да посрещат големите православни празници.
Предание, разказвано през вековете от местните жители гласи, че морът по хората в Главаци щял да спре, когато се чуе звънът на камбана. Днес това е факт, а църквата “Света Петка” ще укрепва вярата в сърцата на християните.
Източник: informiran.net