Техномаркет разпалва есента с горещи оферти от Samsung, Philips и Rowenta и 0% лихва! https://crimes.bg/uncategorized/tehnomarket-razpalva-esenta-s-goreshti-oferti-ot-samsung-philips-i-rowenta-i-0-lihva-3/204060 Crimes.bg

Есента носи нова вълна от технологични изкушения, а Техномаркет има точната формула за изгодно пазаруване! Новата дигитална брошура събира атрактивни предложения от Samsung, Philips и Rowenta, промоционални цени и възможност за покупка на изплащане с 0% лихва. От телевизори с впечатляваща картина до уреди, които улесняват ежедневието – сега е моментът за технологично обновление на дома!

По-хладните дни са идеалният повод да внесем повече уют и комфорт у дома. А когато любимите марки идват с цени, които трудно остават незабелязани, изборът става още по-лесен. Техномаркет представя есенна селекция от технологични решения, които превръщат домашните задължения в по-лека задача, а свободното време – в истинско удоволствие.

Samsung Micro RGB: картина, която не просто гледаш, а изживяваш!

Забравете за обикновеното телевизионно изживяване! Samsung Micro RGB влиза в светлината на прожекторите с технология, която превръща всеки кадър в спектакъл от цветове и детайли.

Величието се крие в най-фините детайли, а телевизорите Samsung Micro RGB са създадени именно за моментите, в които всяка подробност има значение. Наситени цветове и завладяваща картина пренасят зрителя в центъра на действието - от напрегнатите минути на големия мач до зрелищните сцени в любимия филм.

Голямата новина? В Техномаркет моделите Samsung Micro RGB се предлагат на супер изгодни цени и на изплащане с 0% лихва!

Samsung: изпери грижите, изсуши съмненията!

Прането няма край, задачите се трупат, а свободното време все не достига? Samsung има технологичен отговор на този добре познат домашен сценарий!

С пералните, сушилните и комбинираните уреди на марката грижата за дрехите става по-лесна и удобна. Модерните функции и практичните решения помагат да спестите усилия и да отделите повече време за любимите си занимания.

Независимо дали търсите пералня, сушилня или комбиниран уред, Техномаркет предлага ТОП цени и възможност за изплащане с 0% лихва. По-малко домакински задължения, повече време за себе си!

Philips: щастието се сервира в чаша кафе!

Някои сутрини започват с аларма. Други - с аромат на прясно приготвено кафе, който моментално оправя настроението. С кафеавтоматите и кафемашините Philips всяко събуждане може да се превърне в малък празник!

Силно еспресо за летящ старт, нежно капучино за спокойните уикенди или любима напитка за следобедна пауза - удоволствието от хубавото кафе вече е у дома.

А Техномаркет добавя още една съставка към перфектната рецепта-атрактивни промоционални цени и 0% лихва при покупка на изплащане!

Rowenta: прах, петна и замърсявания -играта приключи!

Мисия „Чист дом“? Приета! И този път замърсяванията попадат на сериозен противник.

Безкабелните прахосмукачки и уредите за почистване на петна Rowenta влизат в действие, за да направят грижата за дома по-бърза и удобна.

Трохи след вечеря, прах в труднодостъпните ъгли или неочаквано петно? Безкабелните решения осигуряват свобода на движение, а специализираните уреди помагат за справянето с упоритите замърсявания.

Сега предложенията на Rowenta ви очакват в Техномаркет на промоционални цени и на изплащане с 0% лихва. Защото чистият дом трябва да носи удоволствие, а не допълнителни грижи!

Горещите есенни оферти са в Техномаркет!

Телевизор за киноизживяване у дома, пералня или сушилня за повече свободно време, кафеавтомат за сутрини с настроение или практичен помощник за безупречна чистота – новата дигитална брошура на Техномаркет събира всичко това на едно място.

Не оставяйте технологичните си желания за следващия сезон! Разгледайте актуалните предложения, открийте своите фаворити и пазарувайте лесно, бързо и изгодно от Техномаркет!