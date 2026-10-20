РАЗКРИТИЕ! Вижте новата креватна играчка на Никола Цолов - русата изкусителка Цвети Моделката е на свободна практика и бръмчи в елитните среди https://crimes.bg/uncategorized/razkritie-vizhte-novata-krevatna-igrachka-na-nikola-colov-rusata-izkusitelka-cveti-3/203999 Crimes.bg

Върви ли младата надежда във Формула 2 Никола Цолов по стъпките на Григор Димитров, който сменя известните жени като носни кърпички? Последните му снимки с русото изкушение сочат, че като нищо той ще е следващият ро̀ден плейбой със световна спортна слава.

Доказателство за това са снимките му с моделката Цвети, която е по-дърта от него с цели 8 години и има навъртян солиден километраж като “фриланс модел”, както самата тя се представя онлайн.

Реално в модните среди се знае, че подобни момичета най-често запълват времето си с обикаляне по елитни световни локации, където срещат заможни и известни господа покрай уж работните си ангажименти.

Цветелина, която използва артистичния псевдоним Лина, е работила с различни фешън марки, сред които и френската модна къща Jean Paul Gaultier.

Новата забивка на Ники Цолов е учила мода в Нов български университет. Преди няколко дни пилотът във Формула 2 беше заснет в компанията на мистериозната блондинка по време на концерт в София, където двамата не скрили близостта си и си разменили страстни целувки, пише Дир.бг, цитирайки “България днес”.

Според публикацията вечерта започнала с по-скоро приятелско общуване между двамата. С напредването на концерта обаче отношенията им станали все по-близки и прегръдките преминали в държане за ръце, гушкане и целувки.

Ден до пладне ли ще е новият романс или можем да очакваме продължение - времето ще покаже.

Източник: crimesbg.com