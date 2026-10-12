Позор! Илияна Йотова набутала Тити за шеф на баскета

Константин Папазов — Тити бе избран за нов президент на Българската федерация по баскетбол след драматичен балотаж срещу предприемача Орлин Атанасов. До рокадата на върха се стигна след оттеглянето на досегашния председател Георги Глушков. Победата на скандалния спортен деятел бе осигурена след подкрепа от отпадналия на първия тур кандидат Николай Рашков, а опозицията вече се закани да обжалва изборните резултати в съда поради недопуснати до гласуване клубове.

В спортните среди се коментира, че решаваща роля за успеха на Папазов е изиграло активното му участие в инициативния комитет на Илияна Йотова. Чрез влиянието на политическите си контакти той успял да спечели гласовете на малките клубове от провинцията и на редица столични тимове. В новата си роля той ще разпределя близо половин милион евро държавни субсидии, приходи от телевизионни права и спонсорски договорености за развитието на втория най-популярен спорт у нас.

Изборът на треньора напомня за други скандални фигури начело на централата в миналото, сред които Жорж Ганчев и бившият премиер Андрей Луканов. Малцина знаят, че самият Тити произхожда от известния казанлъшки род Папазови, създали първата фабрика за розово масло у нас през 1820 г. „Дончо Папазоглу и синове“. След 9 септември обаче част от фамилията е арестувана и изпратена в затвора и Белене.

Източник: Уикенд