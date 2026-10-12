Масовото бягане отново обедини професионални атлети и любители около идеята за активен начин на живот https://crimes.bg/uncategorized/masovoto-byagane-otnovo-obedini-profesionalni-atleti-i-lyubiteli-okolo-ideyata-za-aktiven-nachin-na-zhivot-3/203338 Crimes.bg

Над 2500 участници превърнаха центъра на София в огромна спортна сцена по време на тазгодишното издание на 5 km FIB Mass Run – масовото бягане, което се провежда с подкрепата на Първа инвестиционна банка (Fibank) като част от програмата на София Маратон 2026.

Събитието събра на едно място опитни бегачи, любители на спорта, приятели, колеги и семейства, а петкилометровата дистанция отново показа една от най-силните страни на формата - възможността практически всеки, независимо от спортната си подготовка, да стане част от атмосферата на голямо международно бегаческо събитие.

Пет километра през сърцето на столицата

Стартът на 5 km FIB Mass Run беше даден в 9:00 часа от площад „Княз Александър I“. Участниците преминаха по маршрут през емблематични части от центъра на София, превръщайки за часове познатите градски пространства в трасе за масов спорт.

По протежение на дистанцията редом един до друг бягаха състезатели с различна възраст, подготовка и лични цели. Общото между тях беше желанието да бъдат част от едно от най-разпознаваемите спортни събития в столицата.

Финалните метри донесоха и най-силните емоции – от битката за челните позиции до радостта на любителите, които успешно завършиха своите пет километра.

След оспорваното бягане най-бързите участници бяха отличени на официалната церемония по награждаването. Призовете връчи Ивайло Вълчев, заместник-директор „Банкиране на дребно“ в Първа инвестиционна банка.

При мъжете победител стана Иван Андреев с време 15:54, следван от Добри Георгиев и Янислав Тодоров . При жените първото място заслужи Милица Мирчева с резултат 17:02, а второто и третото място заеха Зара Илиева и Алис Илиева.

Fibank превръща масовия спорт в устойчива кауза

Присъствието на Първа инвестиционна банка в Софийския маратон отдавна надхвърля рамките на традиционното корпоративно партньорство. С подкрепата си за 5 km FIB Mass Run банката поставя акцент върху най-достъпната страна на спорта - движението като част от ежедневието и възможността хиляди хора да преживеят емоцията от участието в голямо спортно събитие.

Именно това отличава петкилометровата дистанция. За да застанеш на старта, не е необходимо да бъдеш професионален атлет или да си преминал през месеци специализирана подготовка. Достатъчни са желанието за движение, личното предизвикателство и готовността да споделиш трасето с още хиляди хора.

Тази философия стои и зад дългогодишната подкрепа на Fibank за инициативи, свързани с българския спорт. Банката последователно инвестира в проекти и партньорства, които популяризират активния начин на живот и дават видимост както на утвърдени спортисти, така и на млади таланти.

Партньорство с дългосрочна визия

За Fibank подкрепата за спорта е част от по-широката политика на банката за социална ангажираност. През годините Първа инвестиционна банка е заставала зад различни спортни федерации, състезания, спортисти и инициативи, като подкрепата за масовия спорт заема специално място в тази политика.

5 km FIB Mass Run е особено видим пример за подобна философия. Корпоративното партньорство се превръща в реално преживяване за хиляди хора и стимул повече участници да включат физическата активност в ежедневието си.