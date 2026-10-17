Кънчо Стойчев отмъкна жената на сина си

Социологът милионер и бивш собственик на „Галъп“ Кънчо Стойчев предприе шокиращ обрат в личния си живот, след като започна връзка с доскорошната си снаха Зорница. В момента дългогодишният съдружник на Андрей Райчев се намира в процес на развод със съпругата си Ирена, от която има три деца. Любовната афера между свекъра и с 26 години по-младата от него красавица е започнала преди повече от 2 години, като първоначално е пазена в пълна тайна, но разкриването ѝ в крайна сметка доведе до окончателен развод.

Синът на социолога – Марко, е дълбоко втрещен от предателството на баща си и от месеци отказва да поддържа какъвто и да е контакт с него. Цялата фамилия е силно възмутена от скандалното поведение на бизнесмена, но самият Кънчо Стойчев просто заявява, че е открил истинската си сродна душа. Поради избухналите семейни страсти и последвалата драма се стигна и до продажбата на бутиковия хотелски комплекс „Зорница естейт“ край Мелник за няколко милиона евро.

Снахата е хванала Кънчо Стойчев под ръка още на сватбата си със сина му Марко

Преди продажбата имението бе засегнато и от голям обир, който според запознати също е пряко свързан с напрежението и конфликтите във фамилията. Огорчената съпруга Ирена и близките на семейството са напът окончателно да се отрекат от известния социолог. Въпреки обществения отзвук и пълния разпад на близките им отношения, Кънчо Стойчев твърди, че изживява втора младост с новата си избраница, заменяйки сина си в ролята на неин нов партньор.

Източник: Уикенд