КАМБАНЕН ЗВЪН! Патриарх Даниил: Света Петка се радва на небесата, защото днес освещаваме нов храм, посветен на нея (СНИМКИ И ВИДЕО) Църквата във врачанското с. Главаци е изградена със спомоществователството на д-р Янко Здравков https://crimes.bg/uncategorized/kambanen-zvan-patriarh-daniil-sveta-petka-se-radva-na-nebesata-zashtoto-dnes-osveshtavame-nov-hram-posveten-na-neya-snimki-i-video-3/203563 Crimes.bg

“Днес за всички ни е голям празник, а за църквата е двоен такъв, защото освещаваме нов църковен храм „Света Петка“ в село Главаци”. Това каза пред БТА Негово светейшество българският патриарх Даниил на празника на Света Петка Българска, който Православната църква чества на 14 октомври.

По думите му света Петка се е сдобила с благодат от Бога след покаяния, молитва и пост. Можем да й подражаваме като всеки ден казваме "Господи, помилуй" и тогава радостта на празника ще оживее за нас и той ще бъде истински, добави Даниил.

Основният ктитор на църквата д-р Янко Здравков сподели за БТА, че е много развълнуван, т.к. отдавна е чакал този ден. По думите му надеждата и любовта, с които всеки влиза в храма и търси помощ, нямат цена. “Баща ми беше жив, когато се започна строежът на църквата и аз му обещах, че ще завърша градежа”, допълни лекарят, който посвети голяма част от времето и силите си на църквата.

Той припомни, че преди около 15 години в селото е било създадено сдружение с цел изграждането на храм. Направена е първа копка и са излети основите. Впоследствие строежът е изоставен, а изграденото се саморазрушило.

Преди няколко години Здравков се е заел със собствени средства да довърши започнатото. В селото имало църква, която след 1944 година е била разрушена. Иконите от храма са били счупени и хвърлени в реката. Новата църква е построена близо до мястото, на което се издигала старата.

“Стоим пред храм, изграден от камък, но роден от вяра, любов и благодарност. Посветихме го на паметта на нашите родители, Перса и Иван Здравкови, които ни научиха, че човек се измерва не с това, което притежава, а с доброто, което оставя след себе си.

Построих този храм не за да остане моето име, а за да остане място, в което хората да произнасят Божието име.

Място, където да потърсят утеха в страданието, надежда в изпитанията и благодарност в радостта”, развълнувано разказа д-р Янко Здравков, който е член на Съвета на директорите на болница „Лозенец“.

За финал той сподели, че животът е кратък, но доброто, сътворено с любов, може да надживее вековете.

Негово Светейшество беше в криводолското село Главаци, за да отслужи тържествена света литургия в съслужение с врачанския митрополит Григорий и врачански свещеници. Митрополит Григорий каза пред миряните, че това е първата света литургия, която отслужват с негово светейшество патриарх Даниил в епархията.

След освещаването на храма в небето бяха пуснати единадесет бели гълъба, а дъщерята на д-р Здравков - Яна, прочете думи, които ще бъдат запечатани в капсула на времето в двора на църквата.

В текста се казва: "Ако някога отворите тази капсула, знайте, че преди вас тук са живели хора, които са обичали, вярвали, страдали, мечтали и са се надявали светът след тях да бъде по-добър. Ние не знаем вашите имена. Не знаем как ще изглежда светът ви, какви изпитания ще преживявате и докъде ще е достигнал човешкият разум. Но знаем нещо, което времето не може да промени - човекът има нужда от вяра, любов, достойнство и надежда. Построихме този храм не като паметник на себе си, а като свидетелство, че има неща, по-големи от човешкия живот".

На събитието присъстваха представители на държавната и местната власт, лекари, ръководители на различни институции, десетки миряни. В края беше раздаден курбан за здраве.

Източник: informiran.net