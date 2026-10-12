Как се прави бирата? Brissa Mar проследява пътя от суровините до готовата бутилка https://crimes.bg/uncategorized/kak-se-pravi-birata-brissa-mar-prosledyava-patya-ot-surovinite-do-gotovata-butilka-3/203332 Crimes.bg

Как водата, малцът, зърнените суровини и хмелът се превръщат в бира? С появата на новата Brissa Mar Premium Lager на българския пазар проследяваме по-лесен и разбираем начин как започва производството и как се стига до готовата бира в бутилката.

Отваряме бутилката, наливаме бирата в чашата и виждаме крайния резултат – златист цвят и пяна, а след това усещаме аромата и вкуса. Но рядко се замисляме какво се е случило преди този момент.

Как от вода и зърно се получава бира? Каква е ролята на хмела? Кога се появява алкохолът? И защо дрождите са толкова важни?

Всъщност производството на бира може да бъде обяснено доста просто.

Новата на българския пазар Brissa Mar Premium Lager е светла бира със златист цвят, фин малцов аромат и мек, леки освежаващ вкус. Алкохолното съдържание е 4,5% vol. А пътят до готовата бутилка започва с няколко основни суровини.

Всичко започва от съставките

При Brissa Mar те са вода, ечемичен малц, пивоварен ечемик, царевичен грис и хмел.

Водата е основната част от напитката. Малцът и останалите зърнени суровини дават основата за бъдещата бира, а хмелът допринася за характерната горчивина и аромат.

Но съставките са само началото.

От зърното до сладката течност

Първо малцът и другите зърнени суровини се смесват с вода и се загряват при определена температура.

Така част от съдържащото се в зърното нишесте се превръща в захари и се получава сладка течност, която е основата на бъдещата бира.

На този етап тя все още не е бира и в нея не се е образувал алкохол.

Следва варенето, при което се добавя хмелът. Той е една от съставките, които дават на бирата характерната горчивина и участват в оформянето на нейния аромат.

След варенето течността се охлажда и започва една от най-интересните части от производството.

Как се появява алкохолът в бирата?

Тук идва ред на дрождите.

Те се добавят към охладената течност и започват да използват част от захарите в нея. При този естествен процес се образуват алкохол и въглероден диоксид.

Това означава нещо, което не всеки потребител знае: алкохолът не се добавя към бирата. Той се образува по време на производството благодарение на работата на дрождите.

Този етап се нарича ферментация, но зад сложната дума всъщност стои сравнително лесен за разбиране процес – дрождите превръщат захарите и постепенно се оформя бирата.

Защо бирата не се бутилира веднага?

След този процес бирата все още има нужда от време.

Тя се оставя да съзрее при контролирани условия. При лагер бирите, към които принадлежи и Brissa Mar Premium Lager, това става при ниска температура.

Съзряването е важно, защото през този период бирата постепенно придобива характеристиките на готовия продукт.

Именно затова при производството на бира значение имат не само съставките, но и времето и температурата.

Как бирата става бистра?

След като бирата е готова, могат да последват още няколко стъпки преди бутилирането.

Brissa Mar е филтрирано и пастьоризирано светло пиво.

При филтрирането се отстраняват останали фини частици, което допринася за бистрия вид на напитката.

Пастьоризацията представлява кратка и контролирана обработка с температура, която помага бирата да запази качествата си в рамките на определения срок на годност.

След това вече идва ред на опаковането.

Три любопитни факта за бирата

Алкохолът не се добавя допълнително. Той се образува, когато дрождите започнат да преобразуват захарите.

Хмелът не е основната съставка на бирата. Количеството му е сравнително малко, но той има важна роля за характерната горчивина и аромат.

Бирата има нужда от време. Тя не се бутилира веднага след основния процес, а преминава през период на съзряване.

Точно затова вкусът на една бира не зависи само от това какви съставки са използвани. Важен е целият път, през който те преминават.

От суровините до готовата Brissa Mar

След всички тези стъпки получаваме напитката, която вече познаваме от чашата.

При Brissa Mar Premium Lager крайният резултат е светла бира със златист цвят, фин малцов аромат и мек, лек и освежаващ вкус, с алкохолно съдържание 4,5% vol.

Новата бира се предлага в стъклена бутилка от 330 ml.

А зад нея стои интересен път – зърнените суровини се смесват с вода и се загряват, добавя се хмел, след това идва ред на дрождите, бирата получава време да съзрее и накрая се подготвя за бутилиране.

Така от няколко сравнително прости съставки, с помощта на дрожди, време и точната температура, се получава една от най-познатите напитки в света.

Следващия път, когато налеем бира в чашата, вече ще знаем поне малко повече за пътя, който е изминала, преди да стигне до нея.

Материалът е предназначен за лица над 18 години. Консумирайте отговорно.

Източник: informiran.net