Бившата приятелка на Джъстин Бийбър - моделът Сахара Рей е починала от свръхдоза фентанил

През януари тази година тя за първи път държи в ръцете си дъщеричката си Сноу. Сега Сахара Рей е мъртва. Издъхна в неделя - 18 октомври, едва на 34-годишна възраст.

Тя е модел и става особено популярна след връзката си с поп звездата Джъстин Бийбър. Новината за смъртта ѝ шокира нейните последователи, а сега британското издание „Дейли мейл“ съобщава, че Сахара Рей е починала от предозиране с фентанил.

В петък вечерта, родената в Австралия жена, която доскоро е живяла в Лос Анджелис, е получила свръхдоза от силно опасния опиоид фентанил. „Дейли мейл“ се позовава на източник, близък до Рей.

Досега няма официално потвърждение за причината за смъртта. Също така не е ясно дали свръхдозата е била случайна, или умишлена.

Според доклада, след предозирането Сахара Рей е била откарана в болница в района на Лос Анджелис и поставена на животоподдържащи системи. В неделя следобед семейството ѝ е взело трудното решение да прекрати животоподдържащите системи. Близките ѝ са били с нея, когато е починала.

Рей вече беше говорила открито за проблемите си със зависимостта през 2021 г. По това време тя прекарва 30 дни в клиника в Малибу за лечение на зависимости от алкохол и наркотици.

През 2024 г. след тежка автомобилна катастрофа тя се разболява от синдром на Гилен-Баре - рядко автоимунно заболяване, при което имунната система погрешно атакува периферната нервна система.

Рядкото неврологично разстройство временно парализира Рей толкова силно, че тя трябваше да използва инвалидна количка.

„Тя почина снощи в болница, заобиколена от семейството си. Беше толкова обичана“, коментира семейството на Рей пред TMZ в понеделник.

Майка ѝ - Гретхен Бах, казва, че дъщеря ѝ е била „невероятно страстна и мила млада жена, която обичала семейството си, модата, дъщеря си Сноу и сърфа“.

Сахара Рей никога не разкрива публично самоличността на бащата на дъщеря си.

В международен план Сахара Рей попадна в заглавията на вестниците през 2016 г., когато беше снимана заедно с поп звездата Джъстин Бийбър по време на ваканция в Хавай.

Двамата никога официално не потвърдиха отношенията си, но Сахара стана известна като негов „ваканционен флирт“.

По-късно Рей придоби популярност като модел и дизайнер, основавайки собствена марка бански костюми.

Източник: pik.bg